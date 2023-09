Filtrados los 4 trajes de Spider-man que Marvel descartó para Tom Holland en No Way Home

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Holland deslumbró a todos con su sorprendente traje de Spider-Man en No Way Home. Sin embargo, han salido a la luz los 4 diseños que Marvel descartó antes de dar con el uniforme definitivo que viste el trepamuros en la película de Jon Watts.

Uno de los aspectos más comentados en cada cinta de Spider-Man es el traje que luce en ellas el trepamuros. Y, de hecho, la escena final de No Way Home mostró a Holland vistiendo un uniforme que casaba a la perfección con los ya vistos por los fans en los cómics publicados por Marvel.

A pesar de que este fue el uniforme con el que definitivamente se vio a Holland como Spider-Man en No Way Home, no fue el único diseño en el que se trabajó para la película. Ya en la reciente publicación del libro Spider-Man: No Way Home-The Art of the Movie, Ryan Meinerding, jefe de desarrollo visual del estudio liderado por Kevin Feige, reveló que Marvel descartó otros cuatro diseños antes de dar con el adecuado.

Así como también señaló en sus páginas, que estos uniformes estaban destinados a mostrar a Peter Parker "abrazando todo lo que significa ser Spider-Man". El primero de estos diseños, que ya circulan por Internet, muestra el clásico emblema arácnido en la parte dorsal de traje del trepamuros, con una variante negra del mismo en el pecho, mientras que los tonos azulados que viste son más oscuros, próximos al disfraz que llevaba Tobey Maguire en las películas de Sam Raimi.

El siguiente diseño en el que se trabajó fue uno que incluía unos lanzarredes bajo el brazo más grandes de lo habitual en el traje de Spider-Man. Y mantuvo los tonos del anterior, con la salvedad, de que el emblema arácnido era bastante más grande y atrevido.

https://www.reddit.com/r/Spiderman/comments/15cngti/official_red_blue_suit_concept_art_by_ryan/

Otro de estos uniformes se basó en la idea de que Peter lo confeccionase él mismo empleando su propio fluido arácnido como material mediante una impresora 3D, a lo que Meinerding, califica en el libro como una "desviación genial de las texturas típicas de Spider-Man, y podría tener una calidad irregular y simplificada".

Ya el último de los diseños desechados por Marvel para No Way Home gozaba de un emblema arácnido tanto en la parte frontal como dorsal del uniforme que se acercaba con mayor fidelidad al de Maguire como Spider-Man.

Por ahora, mientras surgen novedades sobre la cuarta entrega de Tom Holland como Spider-Man, su universo continuará con Madame Web. Protagonizado por Dakota Johnson y Sydeny Sweeney junto a Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced y Mike Epps, este spin-off del trepamuros dirigido por S.J. Clarkon con guion de Matt Sazam y Burk Sharpless, tiene previsto su estreno en cines el 14 de febrero de 2024.