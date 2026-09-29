El nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday revela una mejora en los poderes de Doom - MARVEL

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

En poco más de dos meses llegará a los cines Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom. Ahora, un nuevo adelanto de la cinta de los Russo en formato ScreenX ha revelado unas imágenes que podrían explicar el alcance de sus poderes mágicos.

"No había nadie más listo que Víctor. Antes era distinto. Antes era amable y cariñoso", explica Sue Storm (Vanesa Kirby) a Steve Rogers (Chris Evans), a los Vengadores y al resto de héroes del UCM al inicio del adelanto.

"Pero un día, le arrebataron todo lo que amaba", añade, mientras Doom contempla un tapiz en su sala del trono.

Poco después se produce una escena de lo más reveladora. Mientras la cámara se acerca para enfocar lentamente al tirano, a la izquierda se puede apreciar la figura de dos brujas latverianas arrodilladas ante él.

EL AQUELARRE DE DOOM POTENCIA SUS PODERES

Las informaciones más recientes apuntaban a que este aquelarre al servicio del villano canaliza, estabiliza y potencia sus poderes. De hecho, más adelante, una de las secuencias muestra al Doctor Doom repeliendo con suma facilidad el asalto de Thor (Chris Hemsworth), desplegando todo el poder de Stormbreaker.

Sin embargo, según Alex Pérez, de The Cosmic Circus, hay otras dos hechiceras tras Doom, y estas no llevan las máscaras mostradas en la pasada Comic-Con de San Diego, sino una variante dorada que tenía puesta el "individuo" de la filtración. Aunque por ahora se desconoce la identidad de estas brujas, los fans mantienen la esperanza de que una de ellas sea Wanda Maximoff/la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen.

So there’s not one, but two witches bowing down to him on the left. And they’re not wearing the masks that were displayed at SDCC but rather golden variations of the mask that “that” one leaked individual had on.



And then behind him, you can see at least two more witches. https://t.co/lTMQtx9Nvv pic.twitter.com/GQM56wTtYt — Alex P. (@AlexFromCC) September 29, 2026

No obstante, también se especula con que una de las hechiceras es en realidad una cambiaformas que adopta la apariencia de Peggy Carter (Hayley Atwell) para intentar engañar a Rogers e incluso que podría tratarse de Clea (Charlize Theron) o Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Martino). En todo caso, toca esperar para averiguarlo.