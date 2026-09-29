Los Russo explican las nuevas escenas de Vengadores: Endgame Encore y su conexión con Doomsday: “Todo está premeditado” - MARVEL STUDIOS

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore ya está en los cines. La nueva versión del filme de 2019 cuenta con algunas escenas adicionales que conectan directamente con Vengadores: Doomsday, que aterrizará en las salas el próximo 17 de diciembre. Ahora, los directores de la hipertaquillera película, los hermanos Russo, han querido explicar la importancia del metraje añadido, asegurando que "todo está premeditado".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Una de las nuevas escenas muestra a Bruce Banner recluido por decisión propia y aislado en un complejo militar tras sufrir su primer incidente en una década. Poco después, los sistemas del laboratorio comienzan a fallar y, ante Bruce, aparece una misteriosa figura que asegura haber venido a recogerlo. Aunque no se llega a ver la cara del visitante, todo apunta a que se trata del mismísimo Doctor Doom.

"Alguien va a visitar a [Banner] en lo que él cree que es quizás el lugar más seguro del planeta. Y está claro que está allí lidiando con el trauma y las consecuencias de lo que ocurrió en Brand New Day, e intentando proteger al mundo de sí mismo. Y alguien lo ha encontrado...", expresó Joe Russo en una entrevista concedida a Empire.

Cabe recordar que, por el momento, Mark Ruffalo no ha sido confirmado como parte del reparto de Doomsday y los cineastas se negaron a desvelar si su nueva escena en Encore significa que sí aparecerá en la cinta. "Creo que lo que podríamos decir es que [Banner] sin duda forma parte de la historia que gira en torno a Doom. No vamos a confirmar ni a desmentir su aparición en Doomsday", indicó Joe, mientras que Anthony Russo se limitó a señalar que "hay personajes y actores que aún no se han anunciado y que forman parte de Doomsday".

LA IMPORTANCIA DE LA CRISIS EN LA AVT

En otra de las nuevas escenas, Mobius (Owen Wilson) acude a su puesto de trabajo en la AVT y pronto se descubre que los universos están colisionando y las incursiones se están multiplicando. "Es lo más trascendental que le ha pasado jamás al UCM. Se percibe como el fin de los tiempos. La AVT se creó precisamente para proteger las líneas temporales del colapso, y ahora se encuentran en medio de un colapso catastrófico. Por eso, diría que esa escena tiene, efectivamente, una gran importancia", expresó Joe Russo, sin querer decir que fuese "más importante" que otras, pero sí que era "fundamental para la narrativa de Doomsday".

En esta escena precisamente se alcanza a ver cómo los universos luchan entre sí por sobrevivir y aunque los cineastas no confirmaron que se trate de una pista de la trama de la siguiente entrega sí que aseguraron que todo estaba "premeditado". "Cada segundo de metraje que ves tiene alguna relevancia de una forma u otra. Hay pistas en cada fragmento de ese nuevo metraje que pueden conducirte hacia una historia más grande en Doomsday", explicaron.

CONEXIÓN ENTRE DOOM Y IRON MAN

Mientras que Endgame terminaba originalmente con el sonido de un martillo golpeando un yunque en referencia a la creación del traje de Iron Man, Encore ha sustituido eso por un vistazo al surgimiento de Doom, mostrando brevemente su máscara. "Sin duda, aquí hay una simetría. Se plantea un interesante análisis del bien y el mal. Y creo que esa escena del final, obviamente, está pensada para ser casi idéntica. Es porque se está explorando una dualidad", expresó Joe Russo.

"Diré una cosa: en Endgame hay pistas, cosas que se dicen, que cobrarán sentido en Doomsday", reveló el cineasta, animando a volver a ver la película, "no las nuevas escenas, sino las frases que se dicen en ella", pues algunas "tienen repercusión en Doomsday".