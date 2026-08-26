¿Ha confirmado el tráiler de Vengadores: Endgame Encore la gran teoría sobre Steve Rogers y Doctor Doom?

¿Ha Confirmado El Tráiler De Vengadores: Endgame Encore La Gran Teoria Sobre Steve Rogers Y Doctor Doom? - MARVEL

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore traerá a los cines la mítica aventura multiversal de 2019 con escenas inéditas que conectarán directamente con Doomsday antes de su estreno, previsto para el 18 de diciembre. Marvel ha lanzado un tráiler de Endgame Encore que, a pesar de no incluir nuevo metraje, podría haber confirmado algo sobre lo que los fans llevan meses teorizando: la conexión entre Steve Rogers y el plan del Doctor Doom, que podría significar el colapso total del multiverso.

En el avance, que incluye escenas míticas de Endgame, se escucha a Tony Stark decir: "Si juegas con el tiempo, él se enfada". Inmediatamente después, el tráiler muestra a Steve Rogers cuando, después de devolver todas las Gemas del Infinito a su lugar correspondiente dentro de la línea temporal, optaba por quedarse en el pasado junto a Peggy Carter en lugar de regresar a su presente.

Si algo dejó claro la segunda temporada de Loki es que no se puede jugar con la Sagrada Línea Temporal a la ligera y, ya desde hace meses, algunas informaciones apuntaban ya que la decisión de Steve podría haber tenido consecuencias nefastas en el multiverso, creando las incursiones responsables de la muerte de la familia de Doctor Doom.

No solo el tráiler de Endgame Encore hace énfasis en la decisión del Capitán América de regresar al pasado. Uno de los cuatro teasers de Doomsday lanzados hace meses por Marvel se centraba en Steve, revelando que tuvo un hijo con Peggy cuando alteró el multiverso para quedarse con ella.

¿PODRÍA STEVE ROGERS SER EL OBJETIVO DEL DOCTOR DOOM?

Es posible, por tanto, que el metraje adicional de Endgame Encore se centre específicamente en Steve, mostrando cómo su decisión desencadenó las nefastas incursiones que acabaron con la familia de Doom. Así, el personaje de Robert Downey Jr. en Doomsday bien podría buscar venganza contra el Capitán América, pudiendo incluso ir a por su hijo y su mujer. Además, ya se confirmó el regreso de Hayley Atwell, la actriz que da vida a Peggy Carter en el UCM, en Doomsday, lo que no hace sino reforzar esta teoría.

"En Vengadores Endgame: Encore, tras los acontecimientos que provocaron la desaparición de la mitad de la población mundial, los héroes que permanecen intentan seguir adelante. Sin embargo, deberán volver a unirse para restaurar el equilibrio en el universo y recuperar a sus seres queridos en su enfrentamiento definitivo con Thanos", reza la sinopsis.