Jeremy Renner anticipa el regreso de Ojo de Halcón y Vengadores: Doomsday sigue con los 'reshoots' - MARVEL STUDIOS

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La última vez que Jeremy Renner interpretó a Clint Barton en el UCM fue en su propia serie de Disney+, Ojo de Halcón, estrenada en 2021. Ahora el actor ha insinuado su regreso al mismo tiempo que Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre, parece haberse sometido a una última ronda de 'reshoots'.

Renner ha publicado en sus historias de Instagram una imagen de su uniforme de Ojo de Halcón, acompañado de la música principal del personaje: 'Hawkeye Theme'.

El momento elegido por Renner para compartir esta publicación resulta especialmente llamativo, ya que llega pocos días después de que Winston Duke, quien interpreta a M'Baku en el UCM, confirmara durante una entrevista con CNA que esta semana se estaban llevando a cabo escenas adicionales de Doomsday.

En este sentido, vale la pena recordar que, a casi cuatro meses del estreno de Vengadores 5, Marvel dispone de un margen de maniobra bastante limitado para integrar estas nuevas escenas a la película.

EL METRAJE ADICIONAL SERÁ PARA INCORPORAR CAMEOS

Sin embargo, todo apunta a que el estudio ya había previsto esta situación, ya que estas nuevas grabaciones se realizarán de forma prácticamente consecutiva al inicio de la producción de Secret Wars, que tiene previsto comenzar su filmación este septiembre, de cara al estreno el 17 de diciembre de 2027.

They're still doing reshoots for Doomsday and filming for Secret Wars should start at the end of September — Daniel Richtman (@DanielRPK) August 27, 2026

De hecho, según dejó caer también Daniel Ritchman, estas secuencias servirían para "añadir muchos cameos", entre ellos, presumiblemente, el de Ojo de Halcón, quien es, además, miembro fundador de los Vengadores.

IT'S HAPPENING!!



According to Daniel RPK, Marvel is still filming Doomsday and adding many new cameos.



• Wanda Maximoff is reportedly returning, with Elizabeth Olsen's stand in called to set. Wanda is expected to have an even bigger role in Secret Wars.



• Mark Ruffalo has… pic.twitter.com/x2i9266b5N — Marvel Insights (@Marvel_Insights) August 28, 2026

Desde que terminara en 2021 su propia serie en Disney+, Renner se ha centrado en su recuperación tras las graves lesiones que sufrió en un accidente con una máquina quitanieves en enero de 2023. El actor explicó posteriormente al podcast High Performance que rechazó una oferta para regresar en una temporada 2 de Ojo de Halcón debido a una desavenencia con Disney sobre las condiciones económicas.

"Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Y me dije: 'Bueno, voy a tener que trabajar el doble por la mitad del dinero y, en la práctica, dedicar ocho meses de mi tiempo para hacerlo por la mitad de lo que cobré'", afirmó Renner.

"Pensaba: 'Perdona, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Acaso creéis que ahora valgo la mitad porque me atropellaron? Quizá por eso queréis pagarme la mitad de lo que cobré por la primera temporada'. Y que quede claro que no estoy hablando de Marvel. Esto viene de Disney, ni siquiera de Disney como tal, sino de los que se encargan de mirar hasta el último céntimo, de los contables. Les dije que se fueran a paseo. La oferta me pareció insultante y, por eso, no llegamos a un acuerdo", sentenció.