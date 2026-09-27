Vengadores: Endgame Encore confirma dónde encaja exactamente Doomsday en la línea temporal del UCM - MARVEL

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore ya está en los cines y, con su llegada, la película ha confirmado dónde encaja Doomsday en la línea temporal del UCM.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Esta versión del filme de los hermanos Russo contiene metraje totalmente nuevo, el cual conecta directamente con Vengadores: Doomsday. En un momento dado de Endgame Encore se confirma que la próxima entrega de la franquicia vengadora transcurre en 2029.

El momento en cuestión se produce en la escena post-créditos centrada en Bruce Banner. La escena muestra a Banner revelando frente a una cámara que se encuentra recluido por decisión propia y aislado en un complejo militar tras sufrir su primer incidente en una década, desde que consiguió no transformarse en Hulk, en referencia a los eventos de Spider-Man: Brand New Day.

En las imágenes se muestra una marca que demuestra que Banner realizó esta grabación el 12 de enero de 2029.

ASÍ ENCAJA VENGADORES: DOOMSDAY EN LA LÍNEA TEMPORAL DEL UCM

Poco después, los sistemas del laboratorio comienzan a fallar y, ante Bruce, aparece una misteriosa figura que asegura haber venido a recogerlo y, aunque en ningún momento se muestra su rostro, se trata del Doctor Doom (Robert Downey Jr.). La secuencia tiene lugar aproximadamente tres meses después de Brand New Day y probablemente corresponda a los primeros o últimos compases de Vengadores: Doomsday.

Hasta ahora, solo se sabía que la película transcurría después de Thunderbolts, ambientada en 2027, cuyo epílogo daba paso a un salto temporal de 14 meses. Así, todo parece indicar que los eventos de Vengadores 5 se sitúan entre finales de 2028 y 2029, siendo siendo este último año, como confirma ahora Endgame Encore, en el que transcurrirá principalmente la película.