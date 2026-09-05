Filtración de la escena post-créditos de Vengadores: Doomsday apunta al regreso del personaje más poderoso del UCM

Filtración de una escena post-créditos de Vengadores: Doomsday apunta al regreso del personaje más poderoso del UCM - MARVEL
MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -
Después de que circularan por internet varios rumores acerca de dos supuestas escenas post-créditos de Vengadores: Doomsday, una nueva filtración adelanta ahora que Wanda Maximoff podría ser la protagonista de una de ellas. Esta secuencia prepararía los acontecimientos de Secret Wars, donde ya se especula que el personaje de Elizabeth Olsen podría tener un papel clave.
Según informa el 'insider' Daniel Richtman, Marvel ya ha concluido los 'reshoots' de Vengadores: Doomsday y, al parecer, estos habrían incluido a la Bruja Escarlata junto a "otros personajes como Sue Storm", interpretada por Vanessa Kirby.
Además, Richtman compartía en X un vídeo del personaje de Olsen junto a la frase "qué ha hecho", adelantando que podría haber metido la pata u ocasionado algún tipo de desastre, como ya ha ocurrido en más de una ocasión.
EL PAPEL DE WANDA MAXIMOFF EN DOOMSDAY Y SECRET WARS
Además, el 'insider' MyTimeToShineHello compartía lo siguiente: "Han rodado una escena post-créditos para Vengadores: Doomsday en la que aparece Wanda con su traje de Bruja Escarlata junto a otros héroes. ¡¿Estará formando un equipo?!".
Según apuntan algunos rumores, Wanda podría tener un papel secundario en Doomsday que preparara el terreno para su rol en Secret Wars. Además, otra teoría fan que ha ganado bastante popularidad apunta a Wanda como una de las Brujas de Latveria aliadas con el Doctor Doom, a quien dará vida Robert Downey Jr.
Esto abre la puerta a varios posibles escenarios, como que Doom pueda engañar a Wanda para que se una a su equipo. El tráiler de Doomsday ya adelantaba el inmenso poder del villano, capaz de parar el Stombreaker de Thor sin ninguna dificultad, por lo que podría conformar un dúo imparable junto a Wanda, considerada por muchos como el personaje más poderoso del UCM.