Una estrella de Vengadores: Doomsday revela una frase de la película... Que es un SPOILER monumental de Doom - MARVEL STUDIOS

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Quedan todavía varios meses para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, donde aterrizará el próximo 18 de diciembre, y aunque ya es mucho lo que se sabe de la cinta, todavía quedan detalles por conocer e incógnitas por resolver. Una de las grandes preguntas que se hacen los fans tiene que ver con las implicaciones de que sea Robert Downey Jr. quien encarne al villano y una de las estrellas del filme podría haber arrojado sin quererlo cierta luz sobre el asunto.

En una entrevista concedida a Variety, David Harbour, que volverá a dar vida al Guardián Rojo en la quinta entrega de Vengadores, accedió aparentemente a desvelar una de las frases de la película. "Tú... eres Tony Stark", dijo, con acento ruso y señalando al personaje.

Teniendo en cuenta el sentido del humor de Harbour y el secretismo que suele envolver a las grandes producciones marvelitas, cabe la posibilidad de que esa frase no esté realmente en la cinta y sea solo una invención del actor.

No obstante, si efectivamente el Guardián Rojo reconociera a Iron Man, eso significaría que los fans podrán ver al Doctor Doom con la cara al descubierto y que se abordará el hecho de que tenga el mismo rostro que el fallecido superhéroe (una posibilidad es que sean variantes multiversales de una misma persona).

Desde que se anunciara que Downey Jr. volvería al UCM como Doom en vez de como Tony Stark, muchos fans se han preguntado cómo será el primer encuentro del villano a cara descubierta con los que fueron amigos y compañeros de Iron Man. Si el Guardián Rojo le ve sin la máscara, es más que probable que otros también lo hagan y que esto los sacuda profundamente.

EL REGRESO DE CHRIS EVANS COMO STEVE ROGERS

Otro regreso que tiene a los fans en ascuas es el de Chris Evans como Steve Rogers. Al igual que en el caso de Downey Jr., su personaje encontraba un cierre con Vengadores: Endgame si bien, en vez de morir heroicamente en la lucha contra Thanos como hiciera Iron Man, optaba por quedarse en el pasado a vivir con Peggy Carter.

Los adelantos han mostrado a Evans aparentemente disfrutando de esa vida que tanto quería y, dado que ya se sabe que Doom pretende que los héroes devuelvan las "vidas robadas", todo apunta a que Rogers será uno de sus objetivos.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", señala la sinopsis oficial del filme de los hermanos Russo.