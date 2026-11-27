El nuevo adelanto de Vengadores: Doomsday dispara la teoría de que Cillian Murphy es (el otro) Doctor Doom - MARVEL/NETFLIX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Faltan apenas 20 días para que Vengadores: Doomsday aterrice en los cines. La cinta verá a Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom. Sin embargo, un nuevo adelanto de la cinta de los hermanos Russo ha avivado aún más la hipótesis de que Cillian Murphy es en realidad una variante que se encuentra tras la máscara del villano.

En el avance, Magneto (Ian McKellen) utiliza sus poderes para intentar quitarle la máscara a Doom. Aunque el tirano de Latveria consigue impedirlo, durante un breve instante su rostro queda parcialmente al descubierto.

Esto ha bastado para que los fans más avezados hayan comenzado a analizar cada detalle de su figura en las redes sociales. De hecho, un usuario en X ha comparado las imágenes del adelanto con varias fotografías de Murphy, encontrando ciertas similitudes.

Estas no se limitan únicamente al color de los ojos. También señalan ciertas similitudes en la piel y los rasgos de la zona que los rodea, detalles que muchos consideran otra posible pista de que la estrella de Peaky Blinders sea quien verdaderamente se oculte tras la máscara de Doom.

Murphy, que ganó el Oscar a mejor actor por su papel en Oppenheimer, de Christopher Nolan, aún no ha debutado en el UCM. Sin embargo, el género de los superhéroes no le es ajeno al intérprete irlandés.

El actor dio vida precisamente, en la trilogía de Batman dirigida por Nolan, a uno de los villanos más célebres del cruzado de la capa, Jonathan Crane, también conocido como el Espantapájaros. Por otra parte, una de las principales incógnitas en torno al regreso de Downey Jr. al UCM como Doctor Doom era si también volverá a ponerse en la piel de Tony Stark.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, confirmó que el actor dará vida a Doom y no a una variante de Tony Stark. Sin embargo, en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Feige dejó caer que los cómics de Marvel podrían ofrecer algunas pistas sobre lo que acontecerá en Vengadores: Doomsday y Secret Wars.

I can clearly say this is not RDJ, it's Cillian Murphy #AvengersDoomsday pic.twitter.com/kg17akhpYG — viz (@viztur) November 26, 2026

LA OCASIÓN PERFECTA PARA INCORPORAR A MURPHY COMO DOOM

En el arco de Secret Wars de 2015, a cargo de Jonathan Hickman, Doom consigue apropiarse del poder de los Beyonders y utiliza los restos del multiverso para crear un mundo bajo su dominio. El tirano experimenta entonces una transformación que lo convierte en el Dios Emperador Doom, con el poder de alterar la propia realidad.

Asimismo, en la Secret Wars original de 1984, Doom utiliza sus nuevos poderes para borrar las cicatrices de su rostro y recuperar su apariencia original. Un hecho que cobra especial relevancia a raíz del fichaje de Downey Jr., ya que permitiría justificar un posible cambio de apariencia del villano en el UCM.

De esta forma, Marvel dejaría abierta la puerta a que Murphy pudiera estar detrás de la máscara de Doom en algún momento de su historia, sin que ello entre en conflicto con el hecho de que Downey Jr. interprete a Victor von Doom. En todo caso, solo el tiempo lo dirá.