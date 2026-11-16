Peligra el regreso de Cillian Murphy a 28 años después: Danny Boyle busca dinero para la película desesperadamente

Peligra el regreso de Cillian Murphy a 28 años después: Danny Boyle busca desesperadamente dinero para la película - SONY PICTURES

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Después de aparecer brevemente en los últimos compases de El templo de los huesos, Cillian Murphy regresará en la tercera parte de 28 años después, tal y como ya confirmó su director, Danny Boyle. Sin embargo, el cineasta ha confesado que, a pesar de Alex Garland ya se ha encargado de escribir el guion, aún les falta algo fundamental para sacar adelante la película: encontrar financiación.

En un coloquio tras la proyección de Ink, que llegará a las salas de España el próximo 1 de enero, Boyle fue preguntado por su saga postapocalíptica y las posibilidades de que continúe. "Tenemos que conseguir el dinero", aseguraba el cineasta, adelantando que Garland ya tenía listo un libreto "fantástico".

Al ser preguntado directamente si Murphy aparecería, Boyle afirma que el actor "está dispuesto" a regresar. "Alex [Garland] ha escrito un papel fantástico para él", explica, recordando que su personaje, Jim, aparece brevemente al final de El templo de los huesos.

"La tercera película culmina la historia de una forma preciosa y matemáticamente perfecta, con la que se cierra el círculo", adelanta, apostillando que espera que "salga todo bien" con el proyecto.

Danny Boyle gives an update on the final installment in the ‘28 Days Later’ franchise & the return of Cillian Murphy #DeadlineContenders pic.twitter.com/2ATJiYGfFy — Deadline (@DEADLINE) November 14, 2026

LA TERCERA PARTE DE 28 AÑOS DESPUÉS TENDRÁ "MUCHO DE CILLIAN MURPHY"

Hace apenas un mes, el director de Trainspotting y Slumdog Millionare confirmaba que habrá "mucho de Cillian Murphy" en la película. "28 años 3, o como quiera que acabe llamándose, se rodará porque la gente no para de preguntar por ella. No sé muy bien cuando, pero hay un guion", explicaba en una entrevista con Variety.

La franquicia arrancó en 2002 con 28 días después, película protagonizada por Murphy y que contó con una secuela, 28 semanas después. Más adelante, en 2025 se estrenó 28 años después, que dio comienzo a su vez a un nuevo capítulo de la saga.

Por entonces, en julio de ese año, Boyle ya explicó en una entrevista con The Backstage Experience que "el arco narrativo general" para la continuación de la saga ya estaba esbozado, pero primero tenían que lograr la financiación necesaria, lo que dependía de cómo funcionaran las películas en taquilla.

Con un presupuesto de unos 60 millones de dólares -mucho más elevado que las anteriores cintas de la franquicia-, 28 años después recaudó 151 millones en todo el mundo, menos de lo esperado para una superproducción de tanta envergadura. En 2026 vio la luz El templo de los huesos como su secuela directa que, con un presupuesto similar, se estrelló en taquilla con tan solo 58 millones recaudados.

En caso de salir adelante a pesar del batacazo en taquilla de sus predecesoras, la siguiente entrega de la saga completará la trilogía iniciada con 28 años después. Si todo va según lo previsto, la cinta supondrá el regreso de Murphy a la franquicia tras su cameo en El templo de los huesos, donde se revelaba que su personaje había sobrevivido y tenía una hija.