Michael destrona a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2023, Oppenheimer, película de Christopher Nolan que centrada en la figura del científico que capitaneó la creación de la bomba atómica, se convirtió en la cinta biográfica más taquillera de la historia. El filme protagonizado por Cillian Murphy superó entonces a Bohemian Rhapsody, filme sobre el líder de Queen, Freddy Mercury. Y anora, apenas tres años después, es precisamente otro biopic musical el que le arrebata el récord.

Michael, el filme que relata la primera parte de la carrera del Rey del Pop, permanece en las salas desde su estreno, el pasado 22 de abril y ha sido en su décimo fin de semana que ha superado la recaudación de Oppenheimer. Mientras que la oscarizada película de Nolan amasó 976 millones de dólares en la taquilla mundial, Michael ya lleva recaudados 977 millones.

Cabe recordar que Michael, filme protagonizado por el sobrino del artista, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua, ya había superado otro récord, destronando a Bohemian Rhapsody como el biopic musical más taquillero en su estreno, con 217 millones de dólares a nivel global.

Si la cifra de recaudación sigue aumentando, la película de Fuqua podría ser además el segundo estreno de Hollywood de este 2026 en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, algo que por el momento solo ha conseguido el filme de animación Super Mario Galaxy: La película.

UN ÉXITO A PESAR DE LA POLÉMICA ALREDEDOR DE MICHAEL JACKSON

Centrada en un icono cultural global como Michael Jackson y protagonizada nada más y nada menos que por su propio sobrino, Michael ya apuntaba a ser un taquillazo. No obstante, el filme ha estado también envuelto en la polémica debido a las acusaciones de pederastia que enfrentó el artista en su día.

El biopic ha sido criticado por no abordar este tema y, aunque los responsables del filme y algunos de sus intérpretes han intentado justificarlo señalando que la trama de Michael se centra únicamente en sus años de niñez y en su despegue como solista, lo cierto es que en un principio sí que iba a incluirlo. De hecho, durante su producción, el filme invirtió hasta 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato.

Por otro lado, las graves acusaciones que enfrentó Jackson podrían ser un elemento central de la secuela de Michael, en la que ya trabaja Lionsgate y que podría aprovechar material filmado durante la primera parte.