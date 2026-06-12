La secuela de Peaky Blinders ficha a una estrella de Juego de Tronos - BBC/NETFLIX Y HBO

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La secuela televisiva de Peaky Blinders, encabezada por Jamie Bell y Charlie Heaton, sigue sumando nombres a su reparto. Netflix ha confirmado varios nuevos fichajes, incluido una de las estrellas de Juego de Tronos: Conleth Hill.

El actor, que interpretó a Lord Varys en las ocho temporadas de Juego de Tronos, dará vida en la serie secuela de Peaky Blinders a Clemmy Keeler, el líder de una banda rival, según el anuncio realizado por la cuenta oficial de la ficción en X. Al fichaje de Hill se suman las incorporaciones de Cal O'Driscoll, quien encarnará a su hijo, Aidan Keeler, y Daniel Monks como el inspector Bell.

A ellos se les unirán también Samuel Bottomley como Eliot, Arturo Muselli como Ángelo, Eugene Collins como Frank y Lucie Shorthouse como Kezia Lee, integrantes de la banda de los Peaky Blinders liderada por Duke Shelby, personaje que fue interpretado por Barry Keoghan en El hombre inmortal y ahora estará encarnado por Bell en esta secuela de la ficción original que protagonizó Cillian Murphy. Además, la actriz Lashana Lynch también formará parte del reparto en un papel aún no revelado, mientras que Ned Dennehy y Packy Lee retomarán sus roles como Charlie Strong y Johnny Dogs.

A new era of Peaky Blinders is coming, with new and returning faces joining the cast alongside Jamie Bell and Charlie Heaton.



Eliot (Samuel Bottomley), Angelo (Arturo Muselli), Frank (Eugene Collins) and Kezia Lee (Lucie Shorthouse) are among Duke’s Peaky Blinders, with Ned… pic.twitter.com/5w1guQjYuo — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) June 11, 2026

LA TRAMA DE LA SERIE SE AMBIENTA TRAS LA MUERTE DE TOMMY SHELBY

El rodaje de la nueva serie de los Peaky Blinders comenzó el pasado abril en los estudios Digbeth Loc. de Birmingham y sus alrededores, y se espera que llegue a Netflix a principios de 2027. Hasta ahora se desconocen los detalles sobre la trama, aunque estará ambientada una década después de la Segunda Guerra Mundial y se situará tras la muerte de Tommy Shelby al final de El hombre inmortal.