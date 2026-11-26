Doom vs Magneto en el nuevo avance de Vengadores: Doomsday, con el primer vistazo al rostro del villano - MARVEL

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Con el estreno en cines de Vengadores: Doomsday previsto el próximo 17 de diciembre, son muchos los adelantos de la película que abundan tanto en redes sociales como en plataformas de streaming e incluso canales de televisión. Entre este aluvión de clips, uno llama especialmente la atención no solo por ser el que más se ha acercado a mostrar el rostro del Doctor Doom... sino porque es Magneto quien le planta cara, tratando de despojarle de su máscara.

"Él es dolor. Él es extinción", proclama en el adelanto el personaje de Ian McKellen, que aparece desatando su poder con todas sus fuerzas para tratar de arrebatarle a Doom su máscara metálica. Esta llega a desprenderse por un momento de su rostro, aparentemente surcado de cicatrices.

Pero el villano encarnado por Robert Downey Jr. logra imponerse y la devuelve a su sitio con menos esfuerzo que su contrincante, poniendo de manifiesto el alcance de su poder.

QUEEEE!!! NUEVO SPOT DE DOOMSDAY MUY FUERTE!🚨🚨🚨



Vemos las 2 tierras atacándose, que vimos con Mobius en la TVA, vemos a Magneto intentándole sacar la máscara a Doom y él la retiene con magia, y a Magneto diciendo que Doom está sufriendo!!! ME ENCANTA!#AvengersDoomsday pic.twitter.com/usNqQIi7Eh — Hablemos De Cine - Dami Nakache (@HablemosdecineX) November 26, 2026

UNA INCURSIÓN QUE PODRÍA CONECTAR CON SPIDER-MAN

También circula en internet otra versión un poco más extensa del mismo avance -aunque en una calidad bastante inferior, pues se trata de un vídeo que un fan ha grabado directamente de la pantalla de su televisión-, en la que parece que Steve Rogers y Thor van al encuentro de Doom, que se levanta imponente de su trono.

Además, el avance también muestra una incursión que, según apuntan los rumores, resultaría clave en la trama de Doomsday. Al parecer, esta causaría la destrucción de la realidad del Spider-Man de Tobey Maguire, quien también podría formar parte del equipo de héroes que se unen para plantar cara a Doom. Y aunque la aparición de Maguire en el filme no está confirmada, cabe recordar que aparecía en una presunta imagen filtrada del rodaje luchando nada menos que contra Lobezno (Hugh Jackman).