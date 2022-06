Nuevas imágenes de los trajes de The Flash y Supergirl: "Se ven increíbles"

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

En The Flash, que verá la luz en junio de 2023, el personaje interpretado por Ezra Miller tendrá un nuevo traje, algo que ya se ha podido ver en el primer tráiler de la película.

Ahora, tanto su indumentaria como la de la Supergirl de Sasha Calle, de la que se filtraron imágenes desde el set de rodaje, están siendo exhibidas en una exposición que permite apreciarlas con mayor detalle.

Se trata de la Licensing Expo que tiene lugar esta semana en Las Vegas. Además, junto al de The Flash y Supergirl, la exposición también muestra el nuevo look de Black Manta para Aquaman y el Reino Perdido, película cuyo estreno está programada para el 17 de marzo de 2023.

Como no podía ser de otro modo, las imágenes de los trajes han tardado poco en llegar a redes sociales, causando furor entre el fandom. "Con la iluminación adecuada, estos trajes se ven increíbles", asegura un usuario de Twitter.

Under the correct lighting, these suits look amazing ⚡️ #TheFlash #Supergirl pic.twitter.com/YCgt74wTSf

Its Over Yo @FlashFilmNews this is dope lets go #SUPERGIRL @warnerbros #LicensingExpo2022 pic.twitter.com/w6T3EsDE1b