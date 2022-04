Fans de DC exigen que Grant Gustin sustituya a Ezra Miller como The Flash en el cine

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Tras las polémicas provocadas por Ezra Miller, el cual fue arrestado el pasado 27 de marzo en Hilo, Hawái, tras un altercado, además de ser acusado de amenazar de muerte a una pareja. Warner tiene previsto paralizar cualquier proyecto en el que esté involucrado el intérprete, lo que incluye posibles apariciones futuras en la saga de los superhéroes de DC Comics. Ante esta situación, los fans han sugerido que Grant Gustin, el Barry Allen televisivo, sea el que le releve como el veloz superhéroe en la franquicia.

Según Rolling Stone, los ejecutivos de Warner Bros tuvieron una reunión de emergencia tres días después de los incidentes de Miller, el 30 de marzo, para hablar sobre el comportamiento del actor. "Según una fuente bien informada, el consenso en la sala fue dejar en pausa cualquier proyecto futuro que involucre a Miller", señalaba la publicación, destacando que afectaría tanto a posibles apariciones en el Universo Extendido de DC como en la saga 'Animales fantásticos'.

Dado que el estreno de 'The Flash' está previsto para el 23 de junio de 2023, Warner tiene tiempo para decidir sobre el futuro de Miller y si habrá o no una nueva entrega cinematográfica liderada por Barry Allen, los fans han recordado que ya habían pedido que Grant Gustin sea el Flash para cines. Es más, antes incluso de que Warner hablase de "pausar" los proyectos de Miller con el estudio, varios seguidores pidieron un cambio de actor.

"Probablemente sea un buen momento para mencionar esto. Grant Gustin hubiera sido mejor Flash en el DCEU", compartía un fan en redes sociales. Tras conocerse el incidente, fueron muchos más los que aprovecharon para pedir a Warner que haya un relevo como en la producción. "El mejor momento para hacer a Grant Gustin el Flash del DCEU fue hace años, el segundo mejor es ahora", señaló un seguidor en su cuenta de Twitter.

Probably a good time to mention this, Grant Gustin would’ve been a much better DCEU Flash. pic.twitter.com/B7lvVHuHHn — The One Above All  (@TOAA_Shill_) March 31, 2022

The best time to make Grant Gustin the DCEU Flash was years ago, the 2nd best time is now. https://t.co/hdWMYjxN1e — 93.5 Queef FM (@Queefyrobins) April 6, 2022

Varios fans enfatizaron en que Gustin merecía un mayor reconocimiento como Flash. El actor protagoniza la serie de The CW desde 2014. Con ocho temporadas y una novena confirmada, la producción ha sobrepasado los 180 episodios y es una de las más emblemáticas y exitosas sobre un personaje de DC. "Es tan bueno que merece algo mejor que una serie con un presupuesto de cinco millones de dólares", demandaba un fan en redes.

give it to grant gustin please god that man is so good he deserves better than a show with a $5 budget https://t.co/yc4IFwfVx9 — isabeau (@GRIMVVICE) April 6, 2022

Aunque lo imperante fueron fans pidiendo que Gustin sustituye a Miller, tampoco faltaron los memes, especialmente el del actor posando frente a la tumba de Oliver Queen, convertido ya en uno de los memes más míticos de las redes.

Grant gustin to Erza Miller and The flash movie#TheFlashmovie pic.twitter.com/zleGUJemZh — 𝙸𝚝𝚊𝚌𝚑𝚒🔔🦇 (@itachiistan1) April 6, 2022

Grant Gustin finally nearing the end of his time as The Flash when fans start demanding he replace the guy in the film franchise pic.twitter.com/fawsBJdagk — Alex Zalben (@azalben) April 6, 2022

Dicen algunos que Grant Gustin podria reemplazar a Ezra Miller como #Flash en el DCEU... ¿Cómo la ven?#TheFlash pic.twitter.com/WFT96twEDa — Juanito Say (@JuanitoSay) April 6, 2022

Si se cae lo de Ezra Miller, traiganse a Grant Gustin, nuestro #Flash⚡ pic.twitter.com/G1peu4mfE4 — El Maidencito (@maritomol) April 6, 2022

yo siempre dije que grant gustin era el mejor flash y vean ahora a ezra miller pic.twitter.com/lfYcuLTWzN — vale (@valevenfer) April 6, 2022

AVISO!!! SI GRANT GUSTIN REMPLAZA A EZRA YO VOY A LLORAR GRANT ES MI FLASH pic.twitter.com/AFjiXuyHPs — Wendy lvs Benedict ☾☂︎︎ (@WendyHamada102) April 6, 2022