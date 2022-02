¿Filtrado el terrorífico villano principal de The Flash?

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Mucho se ha especulado con quién será el antagonista principal de The Flash, la película en solitario del velocista escarlata encarnado por Ezra Miller. Precisamente, una nueva información podría haber revelado la identidad del villano al que el héroe tendrá que hacer frente en la cinta dirigida por Andy Muschietti.

Y es que, una nueva publicación por parte de un miembro del equipo del filme ha podido anticipar de quién se trata el pérfido enemigo del velocista: Black Flash.

Ha sido Shane Steyn, uno de los especialistas que han participado en la película, quien publicó en su perfil de Instagram la foto una camiseta del filme cuyo diseño podría haber revelado la identidad del villano. La prenda, de color azul, lleva impresas las siluetas de la Supergirl de Sasha Calle y, lo que parece ser una versión alternativa y siniestra de The Flash, ya que presenta una forma retorcida y deformada en sus extremidades.

Además, uno de los detalles de la imagen, que ya ha sido eliminada por el actor pero que se ha replicado en redes sociales, que también llaman la atención es que lleva su emblema en azul y rojo. Todo parece indicar que se trata de una de sus variantes malignas como el Reverso de Flash o Black Flash (Flash Negro). Algo que ya pareció confirmarse después de que Miller fuera cazado durante el rodaje hablando con un doble de sí mismo en varias escenas.

The villain of Ezra Miller's #TheFlash movie has been kept secret so far, but a stuntman's post of the crew T-shirt might've spoiled it months ago. pic.twitter.com/haMBILRHMe