Filtrado el regreso de un miembro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en The Flash

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Una nueva información sobre The Flash, el filme en solitario del velocista escarlata encarnado por Ezra Miller, habría filtrado que la cinta dirigida por Andy Muschietti traerá de regreso a un miembro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder presentando así una nueva versión del equipo de superhéroes.

Y es que, pese a los últimos escándalos de Miller, que fue arrestado el pasado 27 de marzo en Hilo, Hawái tras un altercado en un bar y poco después fue acusado de amenazas y robo por una pareja, la película de Warner Bros. sobre The Flash, sigue adelante.

Según la información compartida por ViewerAnon en su cuenta de Twitter, el personaje en cuestión sería nada más y nada menos que el Alfred Pennyworth de Jeremy Irons.

"Estoy muy sorprendido. No he visto aún esta filtración, pero aquí hay una pequeña cosa que espero haga feliz a la gente: Jeremy Irons volverá como Alfred en THE FLASH", reza el texto del tuit publicado por ViewerAnon, asegurando que el mayordomo y aliado en la cruzada de Batman contra el crimen y a quién el actor encarnó por última vez en el filme de Zack Snyder, Liga de la Justicia, estará en la película de Ezra Miller.

Very surprised I haven't seen this leak yet but here's a small thing I hope will make people happy: Jeremy Irons is back as Alfred in THE FLASH.