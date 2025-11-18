¿La nueva Wonder Woman en Superman 2: Man of Tomorrow?

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Además de su historia, en la que "Lex Luthor y Superman tienen que trabajar juntos contra una amenaza mucho mayor", Man of Tomorrow se perfila como una pieza clave de DC Studios por una razón adicional. La secuela de Superman, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027, podría presentar a la nueva encarnación de Wonder Woman, la icónica amazona también conocida como Diana de Themyscira.

Según informa Nexus Point News, DC Studios "está buscando a una nueva heroína para la película. La describen como una mujer de veintitantos años y con carácter. Lo interesante es que hay un requisito de altura para este personaje y buscan actrices altas. Además, la describen como una guerrera con una complexión fuerte. Todo apunta a que se trata de Wonder Woman".

Aunque la descripción encaja de manera muy directa con la versión clásica de Diana, James Gunn no se ha pronunciado sobre la presencia de Wonder Woman en Man of Tomorrow ni tampoco sobre el estado del proceso de elección de la nueva intérprete del personaje.

Respecto al peso de Wonder Woman en DC Studios, el presidente de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, explicó que Superman, Batman, Wonder Woman y Supergirl son las cuatro figuras fundamentales sobre las que se quiere construir el futuro del Universo DC en cine y televisión. Además, Gunn confirmó que estos cuatro héroes resultan "increíblemente importantes" para los planes de DC Studios.

En paralelo, el propio Gunn ha revelado que se ha encargado a la guionista Ana Nogueira, responsable del libreto de la futura película Supergirl, el desarrollo del guion de una nueva cinta centrada en Diana de Themyscira. Según diferentes reportes, el proyecto se encuentra en fase de escritura y no se abrirá el casting hasta que exista un libreto sólido, de acuerdo con la política que el director ha fijado para el nuevo universo DC.

La posibilidad de que Wonder Woman se presente por primera vez en Man of Tomorrow, cuyo villano será el temible Brainiac, recuerda a la estrategia adoptada en el ya difunto DCEU. En aquella continuidad, la amazona interpretada por Gal Gadot apareció inicialmente en Batman v Superman: El amanecer de la justicia, donde compartió protagonismo con el propio Superman y con Bruce Wayne antes de protagonizar su película en solitario.

Por el momento David Corenswet (Clark Kent/Superman) y Nicholas Hoult (Lex Luthor) son los únicos actores confirmados para la próxima cinta dirigida y escrita por James Gunn, pero los rumores apuntan que podría contar también con Sol Rodríguez como la metahumana Sasha Bordeaux, con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo. Precisamente, estos dos últimos intérpretes forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow, Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.