James Gunn aclara la polémica sobre las medidas de la nueva Wonder Woman

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Desde antes incluso de que James Gunn confirmara su intención de hacer una película sobre Wonder Woman, muchos se preguntaban quién daría vida a la superheroína en el nuevo universo DC. Tras una conversación sobre la altura del personaje en redes sociales, el cineasta ha asegurado que ese no será un factor importante a la hora de elegir a la actriz que encarne a la princesa amazona.

El pasado año, algunos fans comentaron en Threads que Wonder Woman debería ser más alta que Superman y Batman en el nuevo universo cinematográfico, tal y como se presenta en los cómics. No obstante, Gunn mostró su reticencia al respecto, señalando no saber "dónde encontrar a una actriz consumada y con talento que mida 1,98 metros o más".

Hace unas semanas, el presidente de DC Studios retomó el tema, aclarando el significado de su comentario. "No creo que la estatura extrema sea el factor más importante a la hora de elegir a la protagonista de Wonder Woman. Eso es lo que dije antes. Nunca dije que no me gustara que fuera más alta que Superman, solo dije que eso nunca sería lo más importante para mí a la hora de elegir a la protagonista", explicó.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.threads.com/@jamesgunn/post/DOwnpMREmUn?xmt=AQF0EGNZEwcaWbm2_5N0XnA7MM2W-TH_-eIm5YquyoC9tg

De esta manera, el cineasta ha dejado claro que no busca necesariamente una actriz que supere los 1,93 metros que mide el intérprete de Superman, David Corenswet. Cabe recordar que la altura tampoco fue un factor clave a la hora de elegir a la anterior Wonder Woman, ya que, con sus 1,78 metros, Gal Gadot tampoco era más alta que el hombre de acero del Snyderverse (Henry Cavill mide 1,85 metros).

Considerablemente activo en redes sociales, Gunn ha hablado en otras ocasiones del proceso de elección de la próxima Wonder Woman, desmintiendo el rumor de que estuviese buscando a alguien con una carrera "centrada en televisión" y asegurando que no era un tema que se fuese a discutir hasta que hubiese "un guion terminado".