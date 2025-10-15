James Gunn promete que Supergirl será "una aventura espacial" como Guardianes de la galaxia

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Supergirl, película centrada en la díscola prima de Superman encarnada por Milly Alcock, llegará a los cines el 26 de junio de 2026. Aunque no es James Gunn sino Craig Gillespie quien dirige la cinta, el mandamás de DC Studios ya ha adelantado un importante detalle de la misma, comparándola además con uno de los títulos de su filmografía.

"Supergirl, en particular, es una aventura espacial. Es como Guardianes", expresó Gunn en una entrevista concedida a Rolling Stone. El cineasta, responsable de la trilogía marvelita Guardianes de la galaxia, dejó claro así que cabe esperar que el viaje de Kara Zor-El sea de alguna manera similar al del equipo de inadaptados liderados por Peter Quill, aunque aún es pronto para decir en qué sentido.

Poco a poco, el nuevo universo DC de Gunn y Peter Safran, que quedaba inaugurado en la gran pantalla con el estreno de Superman este verano, va cogiendo forma. La semana pasada llegaba a su fin la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) y, al ser preguntado sobre cómo afectarían los eventos de su desenlace a proyectos como Supergirl o Lanterns, el realizador señaló que "ambas cosas están integradas".

"Sabíamos que ambas historias formaban parte de lo que habíamos creado originalmente, por lo que forman parte del tapiz general, pero también son independientes", explicó Gunn. "Simplemente estamos construyendo un mundo más amplio y extenso con todas estas piezas diferentes, y todas ellas se unen y se entrecruzan a veces en forma de historia y otras veces simplemente como 'aquí hay otra pieza del mundo'", concluyó.

"Mientras celebra su 21 cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis de Supergirl publicada en Letterboxd.

Dirigida por Gillespie, a partir de un guion de Tom King junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la cinta contará, aparte de con Alcock en el papel de la heroína titular, con Jason Momoa como el cazarrecompensas intergaláctico Lobo; Matthias Schoenaerts como el gran villano, Krem de las Colinas Amarillas; Eve Ridley como Ruthye Marye Knolle y David Krumholtz y Emily Beecham como los padres de Kara.