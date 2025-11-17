Superman 2: Man of Tomorrow contará con un personaje vinculado a Batman

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow continuará expandiendo el renovado Universo DC con la integración tanto de nuevos personajes como de figuras ya conocidas dentro de DC Studios. Las últimas informaciones señalan que Sasha Bordeaux, metahumana vista en El Pacificador y agente vinculada a Batman en los cómics, formará parte de la secuela de Superman, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Según el insider MyTimeToShineHello, la actriz Sol Rodríguez retomará el papel de Sasha Bordeaux en Man of Tomorrow tras encarnarla en la segunda temporada de la serie protagonizada por John Cena. La propia intérprete ha explicado que su Sasha "es completamente diferente" a la de las viñetas, donde su historia está ligada a Bruce Wayne antes de unirse a Checkmate.

En El Pacificador, el personaje nace como una agente de A.R.G.U.S., la agencia gubernamental dedicada a gestionar amenazas metahumanas y operaciones encubiertas en el mundo de los superhéroes. En la propia serie se revela que esta versión de Sasha no es solo una agente de campo especialmente eficaz, sino una cyborg con implantes que le otorgan visión mejorada y otras capacidades sobrehumanas.

En las viñetas, Sasha Bordeaux es una exagente del servicio secreto que actúa como la jefa de seguridad personal de Bruce Wayne. La dinámica cambia cuando Sasha comienza a sospechar de las constantes desapariciones nocturnas de su jefe, investiga por su cuenta y descubre que el multimillonario es el justiciero. A partir de ese momento, el héroe decide entrenarla y convertirla en una aliada en sus patrullas nocturnas por Gotham, relación profesional que más tarde mutará a un romance.

La similitud entre DC Studios y los cómics llega con Checkmate, organización de espionaje y operaciones encubiertas que tanto en las viñetas como en la pantalla recluta a Bordeaux como agente. En El Pacificador, tras pasar la mayor parte de la temporada como mano derecha de Rick Flag Sr. en A.R.G.U.S., Sasha lo abandona y se une a Chris y el resto de los 11th Street Kids en Checkmate. En esta agencia privada, buscarán "hacer el mundo mejor" y operar en paralelo a la mano dura de A.R.G.U.S. u otras ramas gubernamentales que vigilan, controlan o reclutan metahumanos.

James Gunn ya confirmó que el Salvation y el sistema de detención metahumana creado por Rick Flag con la ayuda de Lex Luthor sí afectará a Man of Tomorrow, por lo que no sería descabellado Sasha Bordeaux y compañía formasen parte del largometraje como contraparte de A.R.G.U.S.

Man of Tomorrow se describe como "una historia en la que Lex Luthor y Superman tienen que trabajar juntos contra una amenaza mucho mayor". Tras meses de rumores, por fin parece definitivo que Brainiac será el villano principal de la historia, aunque se desconoce qué actor lo interpretará. Hasta el momento los únicos intérpretes confirmados en la cinta son David Corenswet y Nicholas Hoult como Clark y Lex, respectivamente.