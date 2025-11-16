James Gunn quiso a este antihéroe de Marvel en la temporada 2 del Pacificador

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (The Peacemaker) culminó con tremendos giros, revelaciones y un impactante final, dejando con ganas de más a los fans del DCU. Pero lo que nadie podía sospechar es que James Gunn quería para su desenlace un sorprendente cameo: el Deadpool de Ryan Reynolds.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Sí, quería que abriesen la puerta y vieran a Deadpool en una habitación", soltó Gunn entre risas durante una rueda de prensa virtual con ComicBookMovie.com y otros medios. "Hablé con Ryan Reynolds al respecto, pero habríamos tenido bastantes dificultades para hacerlo. Quería hacerlo", confesó.

"Oh, de eso es de lo único que va a hablar todo el mundo ahora, del maldito Deadpool en la otra habitación. Nunca debí haberlo dicho", añadió Gunn.

Cabe remarcar que, titulado Un movidote, el 2x08 del Pacificador ha visto a Rick Flag Sr., interpretado por Frank Grillo, empleando la Cámara de Despliegue Cuántico tras recuperarla de manos de Christopher Smith en el anterior capítulo, con la intención de encontrar un planeta de características similares a la Tierra que permitieran poblarlo. Sus incursiones a través de distintas dimensiones los llevan a cruzarse con diablos y hasta zombis.

Por lo tanto, el cameo del mercenario bocazas de Marvel en una de estas dimensiones habría supuesto toda una sorpresa tanto para los fans del DCU como del UCM. La irrupción de Wade Wilson habría significado, por otra parte, que ambos universos podrían cruzarse en algún momento.

Pero, pese a los esfuerzos de Gunn y Reynolds, el hecho de que el actor no posea los derechos de Deadpool imposibilitó que el antihéroe se dejase ver en el desenlace de la temporada 2 del Pacificador.

Dicho esto, Gunn también confirmó que la revelación del planeta Salvación -el lugar que Rick Flag Sr. planea transformar en una prisión para metahumanos peligrosos y al que envía al antihéroe interpretado por John Cena al final del episodio 2x08- será un elemento clave para el futuro del DCU.

"En realidad, se trata del concepto. La parte que realmente me llamó la atención fue al inicio, cuando Rick Flag Jr. y Amanda Waller dicen: 'Al diablo con esto. Los metahumanos son un dolor de cabeza. Siguen escapando. Mejor deshagámonos de ellos permanentemente', expresó. 'Naturalmente, desterrar a varios villanos a otra dimensión tiene sus consecuencias. En este contexto, el único ser presente en ese mundo es un héroe que se ve obligado a sobrevivir por su cuenta', confesó."

Llegados a este punto, conviene remarcar que la serie parece preparar así el terreno para uno de los arcos más memorables de DC Comics: Salvation Run. En esta historia, publicada entre 2007 y 2008, que toma prestada para su trama una idea de George R. R. Martin, los supervillanos han sido desterrados de la Tierra y encerrados en un planeta prisión. Así, genios del mal como Lex Luthor -al que, tras su breve aparición en el 2x06 del Pacificador, volverá a interpretar Nicholas Hoult en Man of Tomorrow (El hombre del mañana), que llegará el 9 de julio de 2027 con David Corenswet como Superman-, el Joker, Catwoman, Solomon Grundy, el Capitán Frío o Hiedra Venenosa se ven obligados a establecer alianzas y colaborar para sobrevivir entre ellos y frente a los nativos de este nuevo mundo del que son prisioneros.