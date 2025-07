James Gunn: Adria Arjona "sería una gran Wonder Woman"

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

El universo DC de James Gunn y Peter Safran va cobrando forma poco a poco y con el estreno de Superman, el próximo 11 de julio, varios intérpretes debutarán en el mismo como las nuevas versiones de míticos superhéroes de las grapas. No obstante, es de esperar que más personajes aparezcan en futuros proyectos y los fans creen haber descubierto a la actriz que Gunn quiere como Wonder Woman, un rumor que el propio cineasta ha abordado.

Según las especulaciones, alentadas por el hecho de que el director siga a la actriz en redes sociales, Gunn estaría interesado en fichar a Adria Arjona (Andor, Good Omens) como la próxima mujer maravilla. "Sigo a Adria en Instagram, pero todo el mundo salió [y dijo]: 'Acaba de seguirla, eso significa que es Wonder Woman'", expuso el responsable de DC Studios en una entrevista concedida a Extra, mostrándose consciente de los rumores.

A pesar de añadir que Arjona "sería una gran Wonder Woman", Gunn remarcó que no la acababa de seguir, sino que hacía años que la conocía. "Apareció en una película que hice hace siete años. Somos amigos y nos conocemos desde entonces. La seguí entonces", explicó. La actriz y el cineasta coincidieron en la cinta de 2016 The Belko Experiment, que Gunn firmaba y también producía junto a Safran.

JAMES GUNN on recent reports that he'd followed ADRIA ARJONA on instagram:



"She was in a movie that I made seven years ago, we've been friends and have known each other since that time, I followed her then, I didn't just follow her" https://t.co/syYGYS3y1b pic.twitter.com/3YWcKeUJwg