Confirmado el gran villano de Superman: Man of Tomorrow, tan mítico como temible

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

James Gunn describió Man of Tomorrow como "una historia en la que Lex Luthor y Superman tienen que trabajar juntos contra una amenaza mucho mayor". Tras meses de rumores que señalaban a Brainiac como el antagonista que forzará esta alianza contra natura, por fin parece definitivo que él será el villano principal en el largometraje, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Además de que el rodaje de la secuela de Superman comenzará en abril de 2026 en Atlanta, The Wrap informa de que Clark y Lex unirán fuerzas contra Brainiac, un alienígena con superinteligencia conocido por encoger y robar ciudades para su colección. Por si fuera poco, después destruye los mundos de los que proceden sus muestras con el objetivo de que no cambien y que su conocimiento al respecto sea lo más fiel posible. Se desconoce qué actor lo interpretará.

Desde que Gunn reveló el título Man of Tomorrow, buena parte del fandom sospechaba que Brainiac sería el antagonista central. El director avivó esas teorías al mostrar en redes sociales la portada del guion, ilustrada con una imagen anatómica de un cerebro, una alusión nada sutil a un villano cuyo nombre y concepto giran en torno a la inteligencia.

El cineasta alimentó las teorías, pero evitó cerrar la cuestión: "Claro que era consciente de que, cuando publicase la portada del guion, iba a haber conversaciones en torno a ese tema en particular. Pero vamos a reservarnos qué es lo que está pasando exactamente".

Otra de las grandes pistas fue una reciente convocatoria de casting para el papel del villano, que delimitaba un perfil físico imponente ("complexión fuerte y estatura alta") para un personaje que exige extensos trabajos de prótesis y maquillaje. Brainiac, que suele representarse con piel verde y elementos tecno-orgánicos, encajaba con la descripción.

Por el momento David Corenswet (Clark Kent/Superman) y Nicholas Hoult (Lex Luthor) son los únicos actores confirmados para la próxima cinta dirigida y escrita por James Gunn, pero los rumores apuntan que podría contar también con Milly Alcock como Kara Zor-El y Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo. Precisamente, ambos intérpretes forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow, Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.