No, Disney no va a borrar la trilogía de secuelas de Star Wars

Archivo - Star Wars explica cómo fue posible que Rey venciese a Kylo Ren en El despertar de la Fuerza - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu, que aterriza este 21 de mayo, será la primera película de Star Wars en llegar a los cines desde 2019, cuando se estrenó el muy criticado Episodio IX: El ascenso de Skywalker. No obstante, mientras esperan su lanzamiento, los fans habrán notado una perturbación en la Fuerza. ¿La razón? Que varios creadores de contenido en YouTube han vuelto a avivar los locos rumores sobre la eliminación de la trilogía de secuelas.

Como recoge ComicBook, ha vuelto a circular el rumor de que Disney estaría planteándose borrar del canon la última trilogía de Star Wars. Al igual que canales como Star Wars Explained o SW Centralized generan contenido sobre la saga creada por George Lucas, también hay otros que aprovechan el funcionamiento de los algoritmos en redes para crear polémicas absurdas y disparar sus visitas.

Así, este bulo asegura que Disney estaría planeando eliminar de la historia oficial de la saga los hechos relatados en Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015), Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017) y Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (2019). En todo caso, esta rocambolesca idea de borrar contenido oficial del canon ni siquiera es nueva. A fin de cuentas, la Casa del Ratón ya hizo algo similar cuando, tras la adquisición de Lucasfilm en 2012, decidió borrar del canon oficial el universo expandido de la saga galáctica.

Desde entonces, muchos especularon con la posibilidad de que, debido a la enorme polémica que en su momento rodeó a la trilogía de precuelas de George Lucas, Disney terminara también borrándola del canon. Como argumentos, señalaban la cancelación de The Clone Wars y el hecho de que El despertar de la Fuerza apostara claramente por la nostalgia de la trilogía original, dejando a un lado la estética y los elementos propios de las precuelas.

LAS PRODUCCIONES RECIENTES DE STAR WARS DAN MÁS PESO A LAS SECUELAS

Sin embargo, más de una década después, esa teoría no se ha cumplido: Disney no solo no ha eliminado las precuelas, sino que ha terminado por abrazarlas completamente. Darth Maul regresó en Star Wars: Rebels y ahora protagoniza su propia serie, Señor de las sombras, que está en Disney+ y profundiza en la historia del Sith.

Además, las referencias a las precuelas son constantes en series como The Mandalorian, y personajes como Ahsoka, la antigua padawan de Anakin Skywalker durante The Clone Wars, tienen ahora más relevancia que nunca dentro del universo de la franquicia.

Ciertamente, la última trilogía de Star Wars dividió al fandom, pero está lejos de ser un fracaso. En conjunto, las películas recaudaron más de 4.400 millones de dólares en todo el mundo, con El despertar de la Fuerza superando por sí sola los 2.000 millones de dólares a nivel global. Estos resultados consolidan su relevancia dentro de la saga y, por extensión, hacen improbable que Disney quiera desecharla.

Es más, en los últimos siete años se ha intentado mejorar su encaje dentro del timeline de Star Wars e incluso ampliar su historia. Claros ejemplos son The Bad Batch (La remesa mala), que profundiza en el Proyecto Nigromante, los experimentos de clonación que sirven para explicar, en parte, el regreso de Palpatine, o The Mandalorian, que introduce la búsqueda de Grogu por su conexión con los midiclorianos, clave para la creación de clones sensibles a la Fuerza, lo que apunta a futuras tramas relacionadas con las secuelas.

Estos últimos ejemplos son fundamentales, ya que se gestaron bajo la supervisión de Dave Filoni como responsable de la producción televisiva. Además, es coguionista junto a Jon Favreau de The Mandalorian y Grogu, donde se integran los Anzellans, ligados a la trilogía secuela. Asimismo, dado que ahora Filoni es copresidente de Lucasfilm, las hipótesis de aquellos youtubers que sostienen un supuesto rechazo por su parte hacia ellas carecen de total fundamento.

DESINFORMACIÓN EN BUSCA DE VISIONADOS

Lo cierto es que incluso esos canales de YouTube que viven de la polémica son conscientes de que sus vaticinios carecen de lógica. Sus teorías suelen apoyarse en fuentes anónimas -como en el caso de Geeks and Gamers, que cita a un colaborador de Galaxy's Edge, ajeno a ese tipo de decisiones- y se difunden siempre bajo la premisa de ser meras especulaciones, lo que les permite eludir cualquier responsabilidad cuando los hechos las desmienten.

La realidad es que nada demuestra que Lucasfilm tenga la intención de borrar la trilogía de secuelas; más bien al contrario, ya que, más allá de la novela de Cavan Scott para Audible, la cual es la primera gran historia de Rey desde el Episodio IX, Shawn Levy llevará a la gran pantalla Star Wars: Starfighter. La cinta, protagonizada por Ryan Gosling, ambientará su trama unos cinco años después precisamente de El ascenso de Skywalker.