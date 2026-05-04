Star Wars Day: Donald Trump se transforma en Mando junto a Grogu (Baby Yoda) y patea el credo mandaloriano - LUCASFILM/JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La Casa Blanca celebró el Star Wars Day compartiendo otra de esas imágenes en las que, por obra y gracia de la tecnología, Donald Trump se transforma en cualquier tipo de personaje o icono. En este caso el presidente de los Estados Unidos aparece caracterizado como Din Djarin, el protagonista de la serie The Mandalorian, acompañado de su aprendiz Grogu, la adorable criatura conocida como Baby Yoda. Lo hace además con el rostro descubierto, lo que supone una flagrante violación del credo que profesa el personaje.

Con motivo del 4 de mayo, el conocido mundialmente como Star Wars Day, la Casa Blanca ha publicado en sus redes sociales un nuevo meme en el que se representa al presidente Trump como el personaje encarnado por Pedro Pascal en la serie The Mandalorian de Disney+. La ficción, tras tres temporadas, saltará al cine de forma inminente con el estreno el 21 de mayo de The Mandalorian and Grogu.

"En una galaxia que exige fuerza, Estados Unidos está preparado. Este es el camino. 'May the 4th be with you'", dice la publicación de la Casa Blanca en sus redes sociales.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

VIOLACIÓN DEL CREDO POR PARTE DE TRUMP

En la imagen Trump aparece con el niño alienígena y aprendiz Grogu, también conocido como Baby Yoda. Con una mano Trump sujeta una bandera estadounidense y con la otra su casco, toda una vergonzosa transgresión para un mandaloriano. Y es que, en circunstancias normales, mostrarse con el rostro descubierto supone una grave violación del código de los cazarrecompensas.

Escrita y dirigida por Jon Favreau, la película de Disney The Mandalorian and Grogu tiene previsto su estreno en cines el 21 de mayo y supone el regreso de la saga Star Wars a la gran pantalla tras casi siete años. Además de Pedro Pascal como Mando, el filme también cuenta en su reparto con Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Jonny Coyne, Steve Blum o el mismísimo Martin Scorsese.

"El Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", avanza la sinopsis oficial.