Así recupera Star Wars Underworld, la serie de George Lucas que Disney canceló tars comprar Lucasfilm

Star Wars recupera la serie de George Lucas que Disney canceló tars comprar Lucasfilm - LUCASFILM

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

El 6 de abril llegarán a Disney+ los dos primeros episodios de Star Wars: Maul - Señor de las sombras, serie de animación que pone al frente de una trama criminal al antiguo aprendiz Sith de doble sable de luz. Con esta oscura historia, la franquicia recupera la esencia de Star Wars: Underworld, uno de los proyectos más esperados de la saga que fue cancelado tras la compra de Lucasfilm por Disney en 2012.

Antes de aquella adquisición por 4.050 millones de dólares, la serie impulsada por George Lucas llegó a tener 60 guiones escritos y se concibió para contar con varias temporadas. Underworld, que iba a rodarse en imagen real, estaba orientada a un público adulto y su argumento giraba en torno al submundo del crimen en los niveles bajos de Coruscant, bebiendo más del cine negro de los años 40 que del espíritu aventurero clásico, según explicó Lucas.

Ambientada entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, Underworld habría contado con personajes reconocibles de la franquicia como el Emperador Palpatine, Darth Vader, Boba Fett, Han Solo o Lando Calrissian, pero la serie se canceló porque su presupuesto estimado era de 40 millones de dólares por episodio, un presupuesto inasumible para televisión en aquel momento.

Más de una década después, Maul - Señor de las sombras se perfila como la heredera más clara de esa ficción frustrada, pues Lucasfilm presenta el proyecto como una historia en la que Maul planea reconstruir su sindicato criminal en Janix, un planeta de paisaje urbano libre del Imperio.

En la práctica, los bajos fondos de Coruscant imaginados para Underworld encuentran aquí un equivalente funcional en Janix, escenario donde Maul aspira a recomponer su imperio delictivo y reforzarlo.

El planteamiento de Señor de las sombras apunta con claridad al mismo territorio que prometía Underworld, una inmersión en el crimen organizado, los equilibrios de poder en los bajos fondos y una moralidad deliberadamente ambigua con personajes obligados a moverse en zonas grises más propias del noir que de la épica clásica.

Ese enfoque, en una galaxia observada desde sus márgenes, fue precisamente lo que convirtió a Underworld en uno de los proyectos más esperados por el fandom galáctico.

"Después de lo ocurrido en The Clone Wars, Maul planea reconstruir su sindicato del crimen en un planeta no controlado por el Imperio. Allí se cruza en su camino con una joven y desilusionada padawan Jedi que bien podría ser la aprendiz que anda buscando para consumar su implacable venganza", reza la sinopsis oficial de Maul - Señor de las sombras, que tendrá 10 episodios.

Tras el estreno de los dos primeros capítulos el 6 de abril, Disney+ estrenará cada lunes dos episodios hasta el 4 de mayo, el Día de Star Wars. La serie está creada por Dave Filoni, responsable de The Clone Wars, Rebels y nuevo presidente de Lucasfilm, mientras que Matt Michnovetz, que ejerció de guionista en ambas producciones, es el showrunner.

Menos de tres semanas después del final de Maul - Señor de las sombras, el 22 de mayo llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Filoni y Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.