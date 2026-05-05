El final de Maul - Señor de las sombras regala a los fans de Star Wars el duelo más esperado en el Lado Oscuro

El final de Maul - Señor de las sombras - DISNEY+

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Star Wars: Maul - Señor de las sombras ha concluido su andadura en Disney+. No obstante, la serie de animación ha regalado a los fans, en sus episodios finales, un tan esperado como colosal enfrentamiento entre Lord Sith y una figura central del Lado Oscuro de la Fuerza.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Una de las constantes en la vida de Darth Maul es el sufrimiento. El zabrak dathomiriano perdió sus piernas luchando contra Obi-Wan Kenobi, a su hermano Savage Opress al enfrentarse a Darth Sidious y su hogar cuando el general Grievous arrasó Dathomir.

Pero, aunque Maul se encuentre en su momento más vulnerable, con sus extremidades robóticas fallando y su formidable destreza mermada, su determinación es poderosa. Los dos últimos episodios de Señor de las sombras han estado marcados por sorprendentes giros y el esperado enfrentamiento entre el zabrak y Darth Vader. La obsesión de Maul por convertir al ex Jedi Devon Izara en su aprendiz hizo que fuera descuidado, exponiendo su identidad al Imperio. Al hacerlo, atrajo a todo un ejército e incluso a los inquisidores sobre su figura.

Al ver los fallidos esfuerzos por capturar a Maul, Devon y su maestro, el Jedi Eeko-Dio Daki, el Imperio decide enviar nada menos que al propio Darth Vader, cuya llegada se produce en los compases finales del noveno episodio. Sin embargo, su épica y colosal batalla con Maul se produce en el décimo y último capítulo de la serie. La escena de su enfrentamiento tiene lugar en torno al minuto 9:45 y muestra a Vader en el punto álgido de su poder, frente a un Maul exhausto y herido. Mientras Devon y su maestro se enfrentan a los inquisidores, el Sith domina su duelo con el zabrak, quien se asombra ante la abrumadora destreza de su adversario.

MAUL SABE LA VERDADERA IDENTIDAD DE DARTH VADER

Curiosamente, uno de los momentos más reveladores tiene lugar durante la batalla final con Vader. Aunque al principio Maul se muestra confuso, pronto parece intuir que bajo la armadura y el casco se oculta Anakin Skywalker. Esta sospecha se refuerza cuando, en un momento dado, le comenta a Devon que el Sith conoce a la perfección los caminos Jedi y su forma de combatir. El final de Las Guerras Clon ya dejó claro que Maul dedujo que Anakin Skywalker había pasado a ser el nuevo aprendiz de Darth Sidious. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el zabrak dathomiriano se percate de que él es Vader en el episodio final de Señor de las sombras.

Durante el episodio, Maul se ve forzado a dejar el combate y Dio Daki es quien se enfrenta a Vader, aunque el Sith no tarda en eliminar al Maestro Jedi. Furiosa, Devon y Maul forman equipo para acabar con Grievous.

Vader termina poco después teniendo un duelo con la joven Jedi y Maul interviene, desatando todo su poder para salvarla de su aciago destino a manos del Sith, derrumbando el techo del lugar de la batalla. Así, consiguen escapar y sepultar temporalmente a Vader. El capítulo termina con Devon aceptando ser la discípula de Maul mientras sostiene su sable láser para vengarse por la muerte de Dio Daki a manos de Vader. En este punto conviene recordar que este primer encuentro con Darth Vader deja una profunda huella en Maul. De hecho, cuando Ezra Bridger y Kanan Jarrus lo encuentran en Malachor en Star Wars Rebels, el propio Maul les confiesa que no se enfrentará a Vader, ya que es consciente de que no tiene posibilidad de vencerle.