Netflix revela si estrenará películas de Warner en cines

Netflix ha pactado la compra de Warner Bros. por un total que ronda los 82.700 millones de dólares. Este acuerdo, si llega a buen puerto tars la OPA hostil lanzada por Paramount, que no se da por vencida, le dará al coloso del entretenimiento acceso a HBO, factoría de muchas series míticas como Los Soprano y acceso a grandes franquicias de Warner como El Señor de los Anillos o Harry Potter.

Pero esta posible compra ha generado una gran preocupación en la industria hollywoodiense, especialmente entre distribuidores y exhibidores, ya que planea la duda de si Netflix, reticente a estrenar sus filmes originales en salas más allá del tiempo estrictamente necesario para optar a los premios, seguirá manteniendo los estrenos en cines.

Ahora la compañía de la gran "N" ha confirmado cuáles son sus intenciones al respecto. "En esta operación incorporamos básicamente tres negocios en los que actualmente no participamos, lo que significa que no tenemos solapamientos, pero uno de ellos es un estudio de cine con toda su maquinaria de distribución en salas", afirmó el CEO de Netflix, Ted Sarandos, en unas declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter durante una conferencia en el UBS de Nueva York.

"Ha habido mucha especulación sobre qué haríamos con esto. Creo que es importante señalar que lo único que vamos a hacer es mantenernos profundamente comprometidos con estrenar esas películas exactamente de la misma manera en que se han estrenado hasta ahora; estos tres nuevos queremos que continúen operando en gran medida tal como están", añadió Sarandos.

"Del negocio de estrenos en salas no hemos hablado mucho en el pasado, sobre querer meternos en él, porque nunca hemos estado en ese negocio. Cuando se cierre este acuerdo, estaremos en ese negocio y vamos a hacerlo", aseguró a continuación. "No adquirimos esta empresa para destruir ese valor", sentenció.

EL FUTURO DE HBO

Ya en lo referente a HBO, Sarandos aseguró que: "Es una marca de televisión de prestigio que la gente realmente adora, y yo diría que han estado haciendo malabares para convertirse en una marca de entretenimiento general", expresó. "Creo que con este acuerdo ya no tendrán que hacerlo. Nosotros ya somos una marca de entretenimiento general muy consolidada. Queremos que HBO redoble su apuesta por las cosas que han entusiasmado a la gente durante 50 años", finalizó Sarandos.

Dicho esto, tanto Sarandos como Greg Peters, coCEO de Netflix, quien también participó en la conferencia, aseguraron que la compañía no domina el terreno del streaming. Para demostrarlo exhibieron un gráfico que mostraba que Netflix estaba por detrás de YouTube y Disney en lo que al tiempo total de visualización en televisión se refiere.

De hecho, argumentaron que si Paramount adquiriese Warner Bros., también estarían posicionados por encima de Netflix. Llegados a este punto, cabe recordar que el nuevo CEO de Paramount, David Ellison, inició recientemente una OPA hostil para frenar la compra de Warner Bros. por parte de Netflix.

Paramount puso sobre la mesa su propuesta: 103.000 millones de dólares para adquirir todos los activos de Warner Bros. "La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix", expresó Paramount en un comunicado dirigido a los accionistas.

"La recomendación del Consejo de Dirección de WBD a favor de la operación con Netflix por encima de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks, que no está respaldada por los fundamentos del negocio y que, además, está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a esa entidad", concluía.

No obstante, este movimiento por parte de Paramount no es algo que le preocupe a Sarandos o Peters. "Tenemos un acuerdo cerrado, y estamos realmente satisfechos con él, tanto para los accionistas como para los consumidores; es una gran forma de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento. Estamos convencidos de que se va a aprobar", aseguró Sarandos.

Pese a que no llegó a concretar cuál es la ventana de estreno en cines para las películas de Warner, fuentes cercanas señalaron a Deadline que Netflix busca mantenerlas 17 días en cartelera antes de lanzarlas en la plataforma. Aunque habitualmente no suele estrenar sus producciones en salas, la compañía ha lanzado de forma limitada algunos títulos como Las Guerreras K-Pop, que amasó 19 millones de dólares en taquilla, pero solo después de su lanzamiento dentro de la plataforma, donde ya había arrasado.

Aunque todavía está por ver, trasladar este modelo a los títulos de Warner implicaría que filmes como Los Pecadores o The Batman perderían los ingresos adicionales tras mantenerse únicamente 17 días en cartelera. Estrenada el pasado abril, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan recaudó 240 millones de dólares en sus tres primeros fines de semana y posteriormente amasó un total de 367,8 millones en todo el mundo, mientras que la película con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro, y que vio la luz en 2022, amasó 598,1 millones de dólares en ese mismo periodo de tiempo y concluyó su paso por las salas con un total de 772,2 millones en todo el mundo.