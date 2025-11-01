La intrahistoria de la salida de Taylor Sheridan de Paramount y su rechazo de una serie "demasiado política" - CONTACTO

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Taylor Sheridan creó un imperio televisivo alrededor de Paramount con series como Yellowstone, sus precuelas y otros títulos como Mayor of Kingstown o Tulsa King. Sin embargo, dentro de poco abandonará la productora que ha sido su casa durante años, tras cerrar un acuerdo millonario con NBCUniversal.

Pero además de las evidentes razones económicas, diversas informaciones cifran en casi 1.000 millones el montante de su fichaje, ahora ahora también se apuntan motivos creativos pra explicar su salida, más concretamente a una idea para un nuevo proyecto que fue rechazado por ser "demasiado político".

Al parecer, Sheridan tuvo varios desacuerdos con el nuevo CEO de Paramount, David Ellison, tras la reciente fusión con Skydance Media y su cambio en la dirección de la empresa, ya que el anterior régimen era conocido por darle mucha libertad en cuanto a presupuesto y control sobre la producción. Fuentes cercanas al responsable de Yellowstone le han revelado a Wallstreet Journal que Ellison propuso crear una serie relacionada con el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, que se celebrará el próximo año.

Sin embargo, Sheridan descartó la propuesta, argumentando que no quería que la serie tuviese un corte demasiado político o polarizador. Las fuentes también afirmaron al medio que hubo varios desencuentros entre Sheridan y Paramount sobre el presupuesto del televisivo thriller de espías Operaciones especiales: Lioness, protagonizado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña. Y es que esta serie fue una de las producciones más caras de Sheridan dentro de Paramount+, por lo que cuestionaron los costes.

Otras, como 1923, llegaban a alcanzar los 22 millones de dólares por episodio. Por lo que, durante varias reuniones en el rancho de Sheridan en Texas, Ellison y su equipo cuestionaron el control creativo que tenía sobre sus series y también revisaron sus elevados presupuestos de producción.

Pero la tensión entre Sheridan y Paramount escaló cuando la productora escogió a Kidman para protagonizar otra ficción, Discretion, sin consultarle. Para Sheridan, este gesto fue una falta de respeto hacia sus proyectos, porque podía interferir con la planificación de los que ya estaban en desarrollo.

Paramount también rechazó uno de los guiones cinematográficos de Taylor Sheridan, lo que empeoró aún más la relación entre el creador y la compañía. El contrato de Sheridan con la compañía finalizará en 2028 y, en 2029, comenzará su nuevo acuerdo televisivo de cinco años con NBCUniversal (mucho antes en el caso del contrato cinematográfico, que empezará en 2026).

Según informaba Deadline, la cifra que habría convencido a Sheridan de abandonar Paramount y fichar por NBCUniversal rondaría los 1.000 millones de dólares, una cantidad proveniente de sus honorarios como creador, productor ejecutivo y guionista, y supeditada a la creación de 20 ficciones para NBC y Peacock.