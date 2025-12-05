De Batman y Superman a Friends y Juego de Tronos: ¿Qué compra Netflix con la adquisición de Warner y HBO?

De Batman y Superman a Friends y Juego de Tronos: ¿Qué compra Netflix con la adquisición de Warner?- WARNER BROS DISCOVER

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Con la adquisición de Warner Bros. Discovery por un montante que rondará los 82.700 millones de dólares, Netflix compra una de las cinco míticas 'majors' de Hollywood y obtiene acceso a más de un siglo de producción cinematográfica. Pero además, este acuerdo también supone que el gigante del streaming se hace con HBO, factoría de muchas de las series más aclamadas de la historia... y varias de las que son referencia en la actualidad.

En el plano cinematográfico, además de incluir franquicias icónicas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Mad Max, Batman, Superman y el resto de personajes de DC, el revolucionario acuerdo también supone acceso a títulos míticos de la historia del cine como Centauros del desierto, Casablanca, La chaqueta metálica, Un tranvía llamado Deseo, Los Goonies, El resplandor, Blade Runner, La historia interminable o Sin perdón.

En el ámbito de las series, además de algunas de las producciones más aclamadas de la historia como The Wire, Los Soprano, Hermanos de sangre, A dos metros bajo tierra, Deadwood o True Detective, la adquisición de HBO también supone para Netflix hacerse con algunos de los títulos de referencia en el presente y en el futuro más inmediato como The Last of Us, The Pitt, las precuelas de Juego de tronos (La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos) o la serie de Harry Potter, cuya primera temporada está en producción.

Estos son algunos de los títulos y propiedades más valiosas que pasan a Netflix, que incluyen algunas de las sagas más lucrativas de la historia del cine:

HARRY POTTER

Con unos 9.560 millones de dólares recaudados en la taquilla global, las adaptaciones cinematográficas de la saga literaria creada por J.K. Rowling es una de las franquicias más taquilleras de la historia. Las ocho películas de la saga original amasaron 7.726 millones globales, con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 con 1.342 millones.

La saga de Rowling tiene ya en marcha un remake en forma de serie de televisión cuya primera temporada se rueda hace meses en tierras británicas con un nuevo elenco. Según los planes oficiales, la ficción contará con siete temporadas, una por libro.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Las dos trilogías dirigidas por Peter Jackson rondaron los 6.000 millones de dólares en taquilla. La trilogía original del Señor de los Anillos generó casi 3.000 millones globales: La Comunidad del Anillo (894 millones), Las Dos Torres (921 millones) y El Retorno del Rey (1.100 millones). Luego llegaron El Hobbit: Un Viaje Inesperado (1.015 millones), El Hobbit: La Desolación de Smaug (959 millones) y El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos (940 millones).

El mundo ideado por Tolkien es una de las propiedades con más potencial para Netflix, aunque hay que tener en cuenta que en formato serie es Amazon Prime Video la que está explotando la saga con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que ya prepara su tercera temporada.

DC EXTENDED UNIVERSE (DCEU O SNYDERVERSE)

Las 15 películas del universo compartido basado en personajes DC creado por Zack Snyder van desde El hombre de acero (2013) hasta Aquaman y el Reino Perdido (2023). Títulos que recaudaron más de 7.200 millones en taquilla convirtiendo la saga en la octava franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos. Aquaman (2018) lidera con 1.149 millones mundiales, seguida de Batman v Superman (874,4 millones), Wonder Woman (823 millones) y Suicide Squad (749 millones).

BATMAN (FRANQUICIA COMPLETA)

Las diferentes adaptaciones del legendario superhéroe enmascarado de DC han recaudado 7.900 millones a nivel mundial en taquilla. Una cifra que incluye todas las iteraciones de Batman en las dos películas de Tim Burton hasta la trilogía de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro (que rondó los 2.500 millones de dólares) y The Batman, el filme de Matt Reeves que estrenado en 2022 recaudó casi 800 millones de dólares y que ya prepara su secuela con Scarlett Johansson acompañando como protagonista a Robert Pattinson.

SAGA MATRIX

Con sus cuatro películas, la saga original de las Wachowski ha recaudado 1.633 millones a nivel mundial desde que su primera película revolucionó el cine de ciencia ficción allá por 1999. Tras el estreno de Matrix Resurrections en 2021, en el horizonte aparece ya una quinta entrega con Drew Goddard, (La cabaña en el bosque) al mando.

EXPEDIENTE WARREN (THE CONJURING)

Con más de 2.300 millones a nivel mundial, el de The Conjuring es el universo de terror más lucrativo de la historia del cine, con The Conjuring: Last Rites (2025) rondando los 500 millones de recaudación mundial. La saga incluye las películas principales de Expediente Warren, Annabelle, La Monja y La llorona.

DUNE

Actualmente Warner posee los derechos cinematográficos de la saga literaria de Frank Herbert que está triunfando en cines de la mano de Denis Villeneuve: Dune: Parte Uno (2021) recaudó más de 400 millones de dólares en un contexto marcado por la pandemia y Dune: Parte Dos (2024) superó los 700 millones globales. La tercera entrega, El Mesías de Dune, llegará a los cines en diciembre del próximo año.

GODZILLA Y KONG (MONSTERVERSE)

La franquicia de kaijus compartida con Legendary Pictures que ha recaudado 2.530 millones a nivel mundial sigue en marcha después de que el pasado año Godzilla y Kong: El nuevo imperio se convirtiera, con 571 millones a nivel mundial, en la película más exitosa de la saga.

TÍTULOS INMORTALES

Más de 100 años de producción cinematográfica hacen de Warner Bros. uno de los innegables referentes del Séptimo Arte con títulos como Casablanca, Robin de los bosques, El sueño eterno, Crimen perfecto, El tesoro de Sierra Madre, Rebelde sin causa, Centauros del desierto, El sueño eterno, Érase una vez en América, La naranja mecánica, Días de vino y rosas, Grupo salvaje o La leyenda del indomable.

CLÁSICOS RECIENTES

Su producción también incluye decenas de aclamados títulos de más reciente producción como Sin perdón, L.A. Confidential, El color púrpura, Heat, Interstellar, Prisioneros, Training Day, El curioso caso de Benjamin Button, Infiltrados, Entrevista con el vampiro, Joker, Diamante de sangre, V de Vendetta, Mad Max: Furia en la carretera, Barbie o Una batalla tras otra.

SERIES

El catálogo completo de HBO representa para Netflix hacerse con la que es considerada la biblioteca de televisión de mayor prestigio del mundo con títulos como Los Soprano, The Wire, Oz, Deadwood o A dos metros bajo tierra, que marcaron la conocida como Edad de Oro de las series.

También destacan producciones tan populares como Succession, Westworld, True Blood, Boardwalk Empire, Chernobyl, Silicon Valley, The Night of, Hermanos de Sangre, The Leftovers, Roma, Sexo en Nueva York, Curb Your Enthusiasm, Big Little Lies, Mare of Easttown, Heridas abiertas o True Detective.

Netflix adquiere también el extenso catálogo de Warner Bros. Television Studios que incluye sitcoms clásicas como Friends, The Big Bang Theory, Dos hombres y medio o dramas tan legendarios como Urgencias (ER), El ala oeste de la Casa Blanca, icónicas series juveniles como Gossip Girl o Las chicas Gilmore y también todas las series del Arrowverse y las derivadas de personajes DC como Smallville o Batman: The Animated Series.

Precisamente en animación también hay títulos destacados como el catálogo completo de los Looney Tunes, Scooby-Doo y el catálogo completo de Hanna-Barbera con legendarias series como Los Picapiedra, El oso Yogui, Popeye el marino, Los autos locos o Las Supernenas.

Actualmente, los grandes títulos en marcha de HBO Max son The Last of Us, que ya prepara su tercera temporada, La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos (ambas precuelas de Juego de tronos), el éxito reciente de Task, serie de Mark Ruffalo renovada para una segunda temporada, el drama médico de The Pitt que ya tiene lista su segunda entrega, Dune: La profecía o It: Bienvenidos a Derry, la expansión de la obra de Stephen King que conecta todo el universo del autor.

CONTENIDO EXCLUIDO

Con su compra, Netflix no adquiere Discovery Global, que será escindida como empresa independiente antes de completar la transacción. Esto significa que quedan fuera CNN y medios de noticias; TNT Sports y canales deportivos; Discovery Channel, Animal Planet, TLC y canales de no ficción; HGTV y Food Network.