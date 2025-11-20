Primeras imágenes de Zendaya y Robert Pattinson en La Odisea de Christopher Nolan

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Tras la reciente oleada de imágenes inéditas de La Odisea, con Matt Damon caracterizado como Ulises y Tom Holland como su hijo, Telémaco, llegan ahora nuevas fotografías oficiales de la superproducción de Christopher Nolan. Además de un primer vistazo a Zendaya, John Leguizamo y Robert Pattinson, las instantáneas confirman el papel del intérprete de The Batman en el filme, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

Publicadas también en exclusiva en el último número de Empire, las imágenes se acompañan con el detalle más revelador hasta la fecha sobre el reparto.

Durante meses se especuló que Pattinson interpretaría a Hermes, el dios mensajero, pero se ha desvelado que encarnará a Antínoo, el más arrogante y violento de los pretendientes de Penélope. En la epopeya original, el personaje es una figura clave en el tramo final y símbolo de la corrupción instalada en Ítaca.

Robert Pattinson is officially playing “Antinous” in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’!



Antinous is one of the many suitors vying for Penelope (Anne Hathaway), Odysseus' wife. pic.twitter.com/ovgrhoFqKC — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) November 20, 2025

La segunda fotografía muestra a Zendaya en el papel de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa, y principal protectora de Ulises en el texto original.

La actriz aparece en el set junto a Damon, y luce un vestuario blanco y un porte sereno que encaja con la figura tutelar del mito. La Odisea supone la primera colaboración de Zendaya con Nolan.

The first look at Zendaya as Athena in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ has been released. pic.twitter.com/srIrYoGiYB — zendaya daily (@sourcedaya) November 20, 2025

La tercera estampa presenta a John Leguizamo (Atrapado por su pasado) transformado en Eumeo, el porquero leal y viejo amigo de Ulises que se convierte en uno de sus apoyos clave al volver a Ítaca.

En la foto se le aprecia con un aspecto humilde y envejecido, reforzando el contraste entre la nobleza corrupta de los pretendientes y la lealtad de los pocos servidores que sostienen la esperanza del retorno de Ulises.

First look at John Leguizamo as Eumaeus in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’



(Source: @empiremagazine) pic.twitter.com/5POR40gjqS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2025

La Odisea es el primer largometraje de Nolan tras el éxito masivo de Oppenheimer, con el que ganó la estatuilla a mejor dirección y recaudó 957 millones de dólares a nivel mundial. Esta vez adapta el poema de Homero sobre el regreso de Ulises a Ítaca tras la guerra de Troya, un periplo de diez años marcado por monstruos, dioses y pruebas morales.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, el mayor en la filmografía de Nolan, La Odisea está rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm y en localizaciones que van de Marruecos a Grecia, Italia o Escocia. Damon ha descrito el rodaje como "la mejor experiencia" de su carrera.

En el reparto, Nolan ha reunido un elenco coral para cubrir tanto el viaje como el conflicto en Ítaca. A Damon, Holland, Pattinson, Zendaya y Leguizamo se suman nombres como Charlize Theron, que interpretará a la hechicera Circe; Lupita Nyong'o como Clitemnestra; Jon Bernthal en el papel de Euríloco; Anne Hathaway como Penélope; Mia Goth en el rol de Melantho y Benny Safdie como Agamenón, entre otros.