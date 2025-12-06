Archivo - ¿Resucitará El Snyderverse En Netflix? Gal Gadot Publica Su Prueba De Cámara Como Wonder Woman Junto A Ben Affleck - WARNER BROS. - Archivo

Aunque Warner dio por finiquitado el Snyderverse con el estreno de Aquaman y el Reino Perdido, reiniciando los personajes DC con James Gunn como motor creativo, lo cierto es que la compra del estudio por parte de Netflix podría abrir la puerta a una continuación. De hecho, el cineasta no deja de alimentar la conversación publicando imágenes de Henry Cavill como Superman o Ben Affleck como Batman. Una moda a la que ahora se ha sumado también Gal Gadot.

El propio Snyder ya confirmó su interés en resucitar la saga en el servicio de streaming durante una entrevista concedida a CulturaOcio en la que dejó la puerta abierta de par en par a esa posibilidad. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", señaló el cineasta, mientras que el entonces presidente de Netflix Films, Scott Stuber, admitió que la compañía lo vería con buenos ojos: "Obviamente, nos gustaría obtener la licencia en algún momento. Nos encantaría tenerla para que los fans puedan experimentar más de Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos".

Gadot fue Wonder Woman en el ya extinguido Snyderverse. La actriz ha compartido ahora la que fue su prueba en pantalla como Diana Prince junto a Ben Affleck en una secuencia eliminada de Batman V. Superman: El amanecer de la justicia, que marcó su debut como la mítica heroína de DC.

"Hace doce años, me escogieron para interpretar a Wonder Woman. Ha sido un viaje salvaje y transformador con un personaje al que quiero muchísimo", afirmó Gadot en su Instagram. "Pensé que sería divertido compartir mi prueba de cámara con Ben [Affleck] - la vi anoche por primera vez. @zacksnyder gracias por compartir esto conmigo y por escogerme como Diana Prince", finalizó la intérprete israelí en su publicación.

La escena en cuestión, lanzada por Gadot en Instagram, muestra a la actriz saliendo de un taxi con un elegante y lujoso vestido, sosteniendo su abrigo. Seguidamente comienza a caminar mientras Bruce Wayne se acerca lentamente para saludarla. Ambos empiezan a mantener una incómoda conversación.

Bruce le advierte a Diana entonces que Lex Luthor sabe quién es en realidad. Pero a Prince no parece importarle o preocuparle lo más mínimo. De hecho, le recuerda a Wayne que sabe cuidar perfectamente de sí misma. "¿Recuerdas la última vez que hablamos o estabas demasiado borracho? Deja que te ayude. Fue hace ocho años. Ocho años. Y ahora simplemente apareces. Bueno, supongo que en tu mundo es lo normal", le reprocha Diana.

"¿Por qué estás aquí realmente? Bruce, no vas a arrastrarme de nuevo", le advierte Prince. "No lo hago. Creo que pensaba que te debía algo", señala Wayne. Instantes después de advertirle a Diana, esta le dice que no es ella quien necesita ayuda y se da la vuelta.

Gadot dio vida por vez primera a Wonder Woman en Batman V. Superman: El amanecer de la justicia, que vio la luz en 2016. Poco después, en 2017, retomó al personaje protagonizando su propia película en solitario y también formó parte de Liga de la Justicia, estrenada ese mismo año.

En 2020, Gadot volvió con una secuela de la guerrera amazona de Themyscira en Wonder Woman 1984, filme que presentó a Pedro Pascal como el villano de DC Comics Maxwell Lord. La actriz también tuvo un breve cameo en Shazam: La furia de los dioses y en The Flash, ambas estrenadas en 2023.