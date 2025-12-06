La teoría de los horrocruxes de Harry Potter que sacude el final de Stranger Things - NETFLIX/WARNER BROS.

A la espera de la próxima tanda de capítulos de la quinta temporada de Stranger Things, que verá la luz en Netflix el 26 de diciembre, los fans no cesan de especular acerca de cómo continuará la serie. Y una de estas teorías relaciona el vínculo entre Will y Vecna con el de Harry Potter y Voldemort.

En la saga mágica, el descubrimiento de los horrocruxes resultó clave para derrotar al villano creado por J.K. Rowling... y entenderlo podría ser la clave también para predecir cómo Will podría acabar con Vecna.

Desde que Will fue secuestrado y llevado al Mundo del Revés cuando era niño, su conexión con los demogorgons, el Azotamentes y especialmente con Vecna ha sido palpable. Un vínculo cuyo verdadero alcance alcanzó una nueva dimensión cuando en el cuarto capítulo de la temporada 5 Will demostró ser capaz no solo de ver a través de los ojos de estas criaturas, sino también de controlarlas y eliminarlas.

De forma similar, Harry Potter quedó unido a Voldemort desde que el villano le dejara una cicatriz con forma de rayo en la frente cuando siendo tan solo un recién nacido trató de matarle, sin éxito. Desde entonces, Harry experimenta intenso dolor en la frente cuando siente la presencia de Voldemort, mientras que Will se lleva la mano a la nuca cuando percibe que Vecna y sus secuaces están cerca. Además, ambos son capaces de ver a través de los ojos de sus némesis.

En el universo Harry Potter, los horrocruxes son objetos (o en ocasiones, personas) que contienen fragmentos del alma de Voldemort. El villano los escondió para que acabar con él fuera más complicado, haciendo que uno de estos horrocruxes fuera el propio Harry. Teniendo en cuenta la conexión de Will con el Mundo del Revés desde la primera temporada, no sería descabellado suponer que su vínculo con el gran villano de Stranger Things podría ir un paso más allá.

El propio Noah Schnapp, actor que da vida a Will en la serie, ha señalado las similitudes entre ambas sagas. "En el caso de Will, empezamos a descubrir los paralelismos entre él y Vecna, y me pareció tan similar a Harry Potter que tuve que volver a ver las películas, porque la relación entre Harry Potter y Voldemort me parecía que se acercaba mucho a la de Will y Vecna", aseguró el intérprete en una entrevista concedida a Deadline.