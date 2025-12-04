Jon M. Chu, director de Wicked, ficha por Paramount - CONTACTOPHOTO

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Jon M. Chu acaba de poner el broche final a su adaptación en dos partes del musical de Broadway Wicked, y a pesar del éxito cosechado en su colaboración con Universal, el director ha fichado ahora por Paramount (propiedad de Skydance).

Según recoge The Hollywood Reporter el cineasta firmó este miércoles un contrato de producción de tres años con Paramount Pictures y Paramount Television Studios. El acuerdo entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2026 y supondrá la estrecha colaboración de Chu y su productora con los copresidentes de Paramount Pictures, Dana Goldberg y Josh Greenstein, el presidente de Motion Picture Group, Don Granger, y el presidente de Paramount Television Studios, Matt Thunell.

Actualmente, el realizador está terminando su contrato con Warner Bros, estudio con el que está desarrollando una película en acción real de Hot Wheels y con el que ha trabajado en títulos como Crazy Rich Asians (Locamente millonarios), que tendrá una serie en HBO Max en la que Chu ejerce de productor ejecutivo, o En un barrio de Nueva York, cinta basada en un musical de Broadway.

Chu viene también de una provechosa colaboración con Universal, después de que Wicked: Parte 2 haya arrasado en taquilla, con 401 millones de dólares amasados por el momento y habiendo conseguido la mayor apertura de la historia para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway.

De acuerdo a algunas fuentes tanto Warner Bros como Universal habrían tratado de retener a Chu, quien finalmente se habría decantado por Paramount, estudio que recientemente reclutaba a Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things y que también ha fichado al director James Mangold y Will Smith.