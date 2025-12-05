Netflix compra Warner Bros. Discovery por casi 83.000 millones de dólares

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix ha cerrado oficialmente la adquisición de Warner Bros. Discovery. Tras imponerse a otras ofertas como Paramount y Comcast, el servicio de streaming se hace con el grupo en un acuerdo que alcanza un montante total de 82.700 millones de dólares.

Netflix pagará 27,75 dólares por acción por el mítico estudio de Hollywood para adquirir sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Antes del cierre de la venta, sujeta aún a la aprobación de las autoridades reguladoras de la competencia y antimonopolio, Warner Bros. completará la escisión planificada de canales de cable, como CNN, TBS y TNT.

La adquisición de Warner Bros Discover marca un cambio estratégico drástico para Netflix, que nunca había cerrado un acuerdo de esta envergadura. La empresa pionera del streaming, fundada hace casi tres décadas como una empresa de alquiler de DVD que enviaba discos por correo a sus clientes, se convirtió en la más valiosa de Hollywood, sin contar con un catálogo ni un estudio, al licenciar programas de terceros y expandirse con contenido original. Netflix cerró 2024 con 39.000 millones de dólares en ingresos.

Con la compra, Netflix se convierte en propietaria de la cadena HBO, junto con su catálogo de series de éxito como Los Soprano, The Wire, Juego de tronos, Euphoria, The Last of Us o The White Lotus. Los activos de Warner Bros. también incluyen sus extensos estudios en Burbank, California, junto con un vasto archivo de cine y televisión que incluye sagas como Harry Potter, Dune, Expediente Warren, Superman, Batman y el resto de los superhéroes de DC.

Warner Bros. se puso a la venta en octubre tras recibir el interés de varias partes. Además de Netflix, la compañía fue objeto de la puja de Paramount Skydance Corp. y Comcast Corp. La puja se tornó polémica, y Paramount acusó a Warner Bros. de aplicar un proceso injusto que favorecía a Netflix.

El estudio Warner Bros. fue fundado oficialmente el 4 de abril de 1923 por los cuatro hermanos Warner: Harry, Albert, Sam y Jack L. Warner. Sin embargo, sus raíces se remontan a 1904, cuando empezaron con la distribución cinematográfica a través de Warners Pittsburgh, y posteriormente, en 1918, iniciaron la producción de películas al fundar su primer estudio en Sunset Boulevard, Hollywood. Pronto Warner Bros. se convirtió en una de las cinco majors de Hollywood (junto a Disney, Universal, Sony Pictures y Paramount) y firma líder de la industria del entretenimiento.