El futuro de Marvel y Vengadores 5 tras el despido de Jonathan Majors (Kang)

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ya no contará con Jonathan Majors de cara al futuro de su UCM. El actor, que hasta ahora ha dado vida a Kang, el Conquistador, y todas sus variantes, ha sido declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso, así como de agresión intencionada en tercer grado y acoso con agravantes en segundo grado.

Sin embargo, el estudio había construido toda su Saga del Multiverso alrededor de la figura de Majors. Por ello, La Casa de las Ideas se enfrenta ahora a un futuro incierto. Especialmente con su anunciada Vengadores 5, que llevaba por título Avengers: The Kang Dynasty. El filme estaba previsto para el 30 de abril de 2026, por lo que deberán moverse rápido para poder continuar con su desarrollo.

¿UN NUEVO GRAN VILLANO?

La mayoría de rumores apuntan a que Marvel baraja prescindir directamente del personaje de Kang. Tras el final de la temporada 2 de Loki, la trama multiversal ha tomado un nuevo rumbo y la guerra anunciada contra el ejército de Kangs ya no tiene por qué ocurrir. De hecho, numerosas fuentes apuntan a que el filme ya no se llama The Kang Dynasty, confirmando ese cambio de paradigma.

Estas informaciones coinciden con lo publicado por el 'insider' Jeff Snyder, que afirma que Marvel ya tenía decidido deshacerse de Kang, fuese cual fuese el veredicto en el juicio de Majors. La idea ahora es hacer lo mismo que con Vengadores 3 y 4 (Infinity War y Endgame), es decir, convertir las dos próximas películas de la reunión de héroes de Marvel en un único evento cinematográfico dividido en dos entregas. de De esta forma, Avengers 5 podría pasar a ser Secret Wars Parte 1, con la actual Avengers 6: Secret Wars convirtiéndose en la Parte 2.

"Secret Wars básicamente se perfila como una gran película de cinco horas con un intermedio de un año", sugiere la fuente. El guionista de Loki y Doctor Strange 2, Michael Waldron, fue recientemente contratado para escribir el nuevo guion de Avengers 5. Por tanto, podría ser el encargado de encontrar el nuevo camino para el UCM.

Un camino que en los últimos meses ha apuntado al Doctor Muerte (Doctor Doom). El villano, uno de los más icónicos de Marvel en los cómics, aún no ha aparecido en la franquicia. Pero en las viñetas es uno de los antagonistas principales de Secret Wars, por lo que no sería de extrañar que tomase el relevo de Kang en la Saga del Multiverso y se estableciera como la nueva gran amenaza del UCM.

SUSTITUIR A MAJORS COMO KANG

La otra alternativa que puede seguir Marvel es mantener a Kang como su villano y buscar a un nuevo actor que lo interprete. El estudio ya ha llevado a cabo este movimiento en el pasado con algunos personajes. Mark Ruffalo reemplazó a Edward Norton como bruce Banner/Hulk. Don Cheadle sustituyó a Terrence Howard como Máquina de Guerra. Y en la próxima cinta Thunderbolts, Harrison Ford tomará el testigo del fallecido William Hurt como el general Thunderbolt Ross.

Por ello, es posible que la compañía opte por encontrar a un nuevo actor como Kang, algo que sería especialmente sencillo de justificar a nivel narrativo. En Loki se estableció que las variantes multiversales de un mismo personaje pueden tener aspectos muy distintos y no necesariamente tienen que ser interpretados por una misma persona. Es el caso, sin ir más lejos, de los Spider-man de Toey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

El insider Daniel Richtman señala en su perfil de Patreon que la intención de Marvel sí era continuar con Majors como Kang en caso de haber resultado inocente. Por eso, si el plan es contar con el personaje en el futuro, lo lógico sería optar por el recast. El informante también menciona que Doctor Muerte nunca ha sido una opción real para reemplazar al Conquistador. En todo caso, el personaje tan solo ejercería de villano secundario en Avengers 5 y 6.

Por el momento, Marvel no ha revelado sus planes de manera oficial. Los fans tendrán que esperar pacientemente hasta saber cuál será la hoja de ruta a seguir en el UCM de cara al desenlace de la Saga del Multiverso. Avengers 5 y 6, sean cuales sean sus títulos definitivos, llegarán el 30 de abril de 2026 y el 7 de mayo de 2027.