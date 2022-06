¿Morirá Thor En Love And Thunder?

MADRID, 26 May.

Marvel Studios ha publicado el nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder, que lleva a los fans a un asombroso viaje por el cosmos y revela el aspecto de Gorr, el temible villano interpretado por Christian Bale. Pero, además de esto, el adelanto también podría insinuar la muerte del personaje de Chris Hemswhorth, el protagonista.

El tráiler comienza con Korg contando la historia de Thor, centrándose en la misión del héroe asgardiano en la Tierra y cómo se puso en forma después de la desmejorada imagen que mostró en Vengadores: Endgame.

Sin embargo, Korg cuenta todo esto en pasado, lo que da indicios de que Thor ya no está en el momento en el que se relatan sus aventuras. Al no tener esta escena inicial del tráiler ningún contexto, es difícil determinar en qué momento de la película podría estar encuadrada, pero la muerte del protagonista de Thor: Love and Thunder tampoco sería una sorpresa tan grande teniendo en cuenta que se tiene que enfrentar a Gorr, el carnicero de dioses.

El villano del nuevo film de Marvel, cuyo aspecto se revela hacia la mitad del adelanto, busca en Thor: Love and Thunder vengarse de los dioses. Y una posibilidad es que Thor se sacrifique para detener a Gorr y así salvar a los demás, incluida Jane Foster (Natalie Portman), su ex novia y el amor de su vida.

También cabe indicar que una muerte literal no es la única manera de conseguir esto. Tal vez Thorr renuncie a su libertad o a sus poderes para derrotar al Gorr de Christian Bale, lo que le dejaría momentáneamente fuera del UCM y permitiría a Jane ser Mighty Thor sin tener que compartir la identidad con el personaje interpretado por Chris Hemsworth.

Esta podría ser una buena estrategia de Marvel para desarrollar otros héroes más nuevos, algo en lo que están trabajando, sin eliminar totalmente a Thor de la franquicia. Además, tampoco parece que la Casa de las Ideas tenga intención de reunir a los Vengadores en el corto plazo.

Además de los mencionados Chris Hemswhorth, Natalie Portman o Christian Bale, la cinta dirigida por Taika Waititi cuenta con el regreso de Tessa Thompson como Valkyria, Jamie Alexander como Lady Sif, Chris Pratt como Peter Quill, Karen Gillian como Nébula y Pom Klementieff como Mantis.

También están confirmados en Thor: Love and Thunder --que verá la luz el próximo 8 de julio-- los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Matt Damon como el falso Loki y Luke Hemsworth como el falso Thor y la incorporación de Russell Crowe como el mismísimo Zeus.