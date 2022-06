El desnudo de Chris Hemsworth en Thor Love and Thunder enloquece a los fans: "Su culo es todo lo que necesito en mi vida"

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder ha causado auténtico furor entre el fandom marvelita. Y no solo por sus espectaculares escenas o por la presencia de Gorr, el nuevo villano. Ha sido otro elemento el que también ha causado auténtica sensación y ha provocado una enloquecedora reacción entre el respetable: el trasero que luce Chris Hemsworth como el Dios del Trueno.

De entre todas las secuencias que ha mostrado el nuevo adelanto, una muy concreta se ha quedado grabada para siempre en la retina de muchos fans. Y es que, la escena que más comentarios ha causado tiene lugar casi al final del tráiler, cuando el Zeus de Russell Crowe, despoja de sus vestiduras al dios asgardiano.

Es entonces cuando inesperada y sorprendentemente, se muestran las posaderas al descubierto del personaje de Chris Hemsworth... eso sí, pixeladas. De hecho, ya hay muchos fans que mantienen la esperanza de ver este espontáneo instante sin censura cuando se estrene la película en cines. Y como cabía esperar, este momento del avance, no solo ha abrumado a los seguidores más acérrimos, sino que también los ha llevado a comentar la acalorada secuencia en las redes sociales.

"NO, THOR MOSTRANDO SU CULO DESNUDO. ESTOY LLORANDO", apunta un fan que no da crédito al momento.

NOT THOR BEING BUTT ASS NEKKED IM CRYIGJJFJD pic.twitter.com/D7yJS6Ykca — maria | EM DAY 🎂 (@munsonstrange) May 24, 2022

"Señor bendito, vemos el trasero de Thor. No tenéis ni idea de la cantidad de gente que acudirá a los cines para ver esto en la gran pantalla y en IMAX. Umm, sí, yo soy una de esas personas. Steve Rogers puede tener el culo de América, pero Thor tiene el culo del Universo, señaló entusiasmada otra seguidora del Dios del Trueno.

Sweet baby jesus we see Thors Butt. Ya’ll have no idea how many people will be flocking to Theaters to see that on the Big Screen and in IMAX. Umm yeah I’m one of those people.



Steve Rogers may have America’s ass but Thor has the Universe’s Ass! #DontJudgeMe pic.twitter.com/8yQnoiG8op — Kory (@koryamc1) May 24, 2022

Claro que no todo el mundo se muestra satisfecho con que el hijo de Odín muestre sus prietas nalgas, aunque sea de manera censurada. "No necesito ver el culo de Thor desnudo", espetó molesto un tuitero.

I did not need to see Thor butt ass naked… — TDS (@DaquanTDS) May 24, 2022

"El maldito Thor estaba desnudo", señala otro seguidor marvelita que no puede creer que el adelanto haya mostrado tal instante.

Otros consideran que la escena en cuestión merece la pena, y la verían incesantemente una y otra, y otra vez. "Voy a ver Thor desnudo durante 10 horas en bucle, nos vemos".

gonna watch Thor butt naked for 10 hrs on repeat see ya — Maxx (@B0UNTYBOT) May 24, 2022

Mientras para algunas seguidoras del UCM opinan que este instante es lo mejor que les ha podido ocurrir. "Que Thor aparezca desnudo mostrando su culo es todo lo que necesitaba en mi vida".

thor being butt ass naked is all i really needed in my life — Aryan P (@aryanp_000) May 24, 2022

"Primero fue el trasero de Hulk y ahora es el de Thor. Taika, ¿hay algo que quieras confesar?", se pregunta un seguidor marvelita.

So first it was Hulk’s butt and now it’s Thor’s. Taika is there anything you’d like to confess? pic.twitter.com/6QOYxYxPrS — Fanngramm (@fanngramm) May 24, 2022

Dirigida por Taika Waititi, Thor: Love and Thunder cuyo estreno llegará el próximo 8 de julio, además de contar con los ya mencionados Hemsworth, Bale y Crowe, supondrá el regreso de Tessa Thompson como Valkyria, Jamie Alexander como Lady Sif, Chris Pratt como Peter Quill, Karen Gillian como Nébula y Pom Klementieff como Mantis.

También están confirmados los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Matt Damon como el falso Loki y Luke Hemsworth También están confirmados los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Matt Damon como el falso Loki y Luke Hemsworth como el falso Thor.