Matt Smith confiesa que no entiende su personaje en Morbius: "Todo es un poco confuso para mí"

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Matt Smith es uno de los protagonistas junto a Jared Leto en Morbius, spin-off de Spider-Man que se estrena el próximo 1 de abril. El intérprete ha confesado que no entendía a su personaje en la cinta, revelando que "todo era un poco confuso" para él.

Así se lo ha hecho saber en una entrevista a ScreenRant, donde el actor, más conocido por convertirse en la undécima encarnación del Doctor Who, ha hablado sobre su participación en la película de Sony Pictures donde interpreta a Loxias Crown, un villano de segunda en las grapas de Marvel.

"Lo cierto es que no estaba al corriente de la gran historia del personaje en muchos aspectos", aseguró Smith. "Porque el guion que me dieron en realidad no ahonda en su pasado ni en su futuro. ¿Y no le interpreta nadie más? Para ser sincero, todo era muy confuso para mí", prosiguió el actor.

"Cogí como mi biblia el guion, esa es la pura verdad. Y fue muy extraño ver si era o no Loxias. Para ser sincero, todavía no estoy muy seguro", concluyó Smith, sintiéndose confundido por su personaje.

Secundario recurrente del trepamuros, el origen de Lexias Crown tuvo lugar en el número 76 de Amazing Spider-Man de 1997 y fue creado por el prolífico guionista de Marvel, Howard Mackie. En los cómics, el personaje era un agente de la organización Hydra al que Morbius secuestró para realizar una serie de experimentos relacionados con su transformación en un chupasangre.

Tras su rapto, la mordedura del vampiro viviente le confirió poderes similares a los suyos, transformándolo de esta manera en el villano que posteriormente se conocería como Hunger.

Dirigida por Daniel Espinosa, Morbius, se estrenará el próximo 1 de abril. Protagonizada por los ya mencionados Jared Leto y Matt Smith junto a otros nombres como Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Adria Arjona o Jared Harris, la película sigue a Leto como Michael Morbius, uno de los enemigos y, ocasionalmente aliado, más extraños del trepamuros.