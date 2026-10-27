El millonario presupuesto de Elden Ring bate récords: Esto va a costarle a A24 su película más cara hasta la fecha - FROMSOFTWARE/BANDAI

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación del videojuego de Elden Ring capitaneada por Alex Garland ya ha comenzado su rodaje, con su estreno en cines previsto el 3 de marzo de 2028. Según apuntas las últimas informaciones, la película supondrá una apuesta sin precedentes para A24, que invertirá casi el triple que en su filme más caro hasta la fecha.

Según informa The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a la producción, la película de Elden Ring cuenta con un presupuesto de "casi 200 millones de dólares". Esta astronómica cifra no solo convertiría a la cinta en la más cara de A24, sino que además se trata de un presupuesto similar al de grandes éxitos de taquilla recientes como Spider-Man: Brand New Day.

Cabe recordar que la película de A24 más cara hasta ahora era Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, que contó con 70 millones de dólares de presupuesto aproximadamente.

Sin duda, era inevitable que, al tratarse de la adaptación de un videojuego, los costes de producción de la película de Elden Ring fueran bastante elevados. No obstante, sigue siendo una cifra muy alta, sobre todo para una compañía como A24, que no forma parte de ningún gran estudio de Hollywood.

¿DE QUÉ TRATA ELDEN RING?

El videojuego de Elden Ring se ambienta en un mundo llamado las Tierras Intermedias -creado por nada menos George R. R. Martin- y sigue a un Sinluz, un exiliado que regresa para restaurar el Círculo de Elden. Para lograrlo, deberá recuperar los fragmentos dispersos del Círculo, derrotar a los semidioses que los custodian y reclamar su lugar como el Señor de Elden.

Por el momento, se desconoce en qué aspectos de la trama del juego se enfocará la película, pues el material original cuenta con una mitología bastante extensa. Así, la historia se despliega mucho más allá de la narrativa principal, a través de multitud de descripciones de objetos o diálogos con otros personajes.

Dirigida y escrita por Garland, la película de Elden Ring contará en su reparto con Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird y Peter Serafinowicz.