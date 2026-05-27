Nueva filtración de Elden Ring revela un enclave mítico del videojuego y dispara el ‘hype’ de los fans- FROMSOFTWARE/BANDAI

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

La adaptación a la gran pantalla de Elden Ring que prepara A24, con Alex Garland (Ex Machina, Civil War) como director y guionista, continúa disparando el 'hype' de los fans. Nuevas imágenes del set parecen poner al descubierto uno de los escenarios clave del mítico videojuego.

Se trata, como muchos habrán adivinado, del castillo de Stormveil. Las imágenes que ya circulan en Internet muestran a varios extras como soldados que custodian las almenas de la fortaleza y varios drones sobrevolándola.

La reacción por parte de los fans a este enclave crucial en los juegos ha sido especialmente positiva en redes.

'Elden Ring' live-action movie shooting at Conwy Castle 🏰 ⚔️



🎥 mightbeliber | TikTok pic.twitter.com/MpaVtC2HDn — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 25, 2026

"El castillo de Conwy es, sin duda, el doble del castillo de Stormveil o del castillo de Morne. Su escala encaja a la perfección con la estética de FromSoftware", afirma un fan.

Stormveil Castle Probably ❤️‍🔥 — ㄥㄣ‾uoᴉɹOǝɥ┴ (@TheOrion_47) May 25, 2026

"¡Me parece perfecto que hayan elegido el castillo de Conwy para esto! Tiene exactamente el ambiente que se necesita para las Tierras Intermedias. Estoy deseando ver cómo dan vida a Stormveil o al castillo de Morne en la gran pantalla. ¡La calidad de la producción ya tiene una pinta increíble!", asegura otro incondicional.

Seeing Conwy Castle being used for this is absolutely perfect! It has exactly the right atmosphere for the Lands Between. I can't wait to see how they bring Stormveil or Castle Morne to life on the big screen. The production value looks incredible already! — NEUTRINIX (@NEUTRINIX) May 25, 2026

"El castillo de Conwy ya parece sacado directamente de Elden Ring; sinceramente, es un lugar perfecto para rodar", respalda otro.

Conwy Castle already looks straight outta Elden Ring honestly perfect filming location — Anup (@Anupvibes) May 25, 2026

"Tío, el castillo de Conwy es una opción genial para rodar la película de acción real de Elden Ring; tiene ese ambiente oscuro y medieval que se busca. ¿A cuántos de vosotros os hace ilusión esto?", expresa un tuitero.

Mate, Conwy Castle is a great choice to film the Elden Ring live-action movie, it's got that dark and medieval vibe going on. How many of you are hyped about this? — Macro Bombastic (@MacroBombastic) May 25, 2026

"Garland realmente lo está consiguiendo", asegura un usuario confiando en el trabajo del director y guionista de Elden Ring.

Garland is really doing it — WOOD-SPIDER (@furlan_mai66776) May 25, 2026

"Ya puedes imaginar niebla, armaduras gigantes y cánticos ominosos en ese entorno", asevera una fan.

you can already picture fog, giant armor, and ominous chanting in that setting — Cristina Zara (@CristinaZa59715) May 25, 2026

EL RODAJE DE ELDEN RING NO CONVENCE A TODO EL MUNDO

"Me gustaría que esto saliera bien, pero seamos realistas: va a ser una porquería", afirma un fan del videojuego.

I want this to be good but let’s face it it’s gonna be garbage. — Full Metal Autisim (@therandombusboy) May 25, 2026

"Ver Elden Ring rodado en un castillo real se siente irreal", suelta otro con escepticismo.

Seeing Elden Ring filmed in a real castle feels unreal. pic.twitter.com/1mR4kQuLMv — Nik Learning :) (@NikLearning) May 25, 2026

"Me da la sensación de que lo peor que le puede pasar a esta película es que resulte ser la obra más mediocre de la historia, con la política actual de un director inmaduro y pretencioso metida en ella", suelta un usuario sobre el trabajo de Garland con la adaptación del juego.

I feel like the worst outcome for this movie is that it's going to be the most mediocre thing ever with modern politics of an inmature pretentious director thrown into it. — Anscarius (@AnscariusArt) May 25, 2026

"Eso va a fracasar y todos lo sabemos", añade otro.

That's going to flop and we all know it. — AkP (@7Akp_07) May 25, 2026

En cualquier caso, lo cierto es que la adaptación a la gran pantalla de Elden Ring no está dejando indiferente a nadie y las impresiones son, en su mayoría, bastante positivas. La cinta filmada en IMAX tiene previsto su estreno para el 3 de marzo de 2028.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama del filme. Sin embargo, la historia del material original se ambienta en un mundo llamado las Tierras Intermedias (creado por el mismísimo George R. R. Martin) y sigue a un Sinluz, un exiliado que regresa para restaurar el Círculo de Elden. Para lograrlo, deberá recuperar los fragmentos dispersos del Círculo, derrotar a los semidioses que los custodian y reclamar su lugar como el Señor de Elden.

Dirigida y escrita por Garland, la película de Elden Ring contará en su reparto con Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird y Peter Serafinowicz.