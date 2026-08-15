El reinicio de X-Men de Marvel confirma su nueva alineación, fecha de estreno y a Adam Driver como gran villano - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

El reinicio de la saga X-Men, ahora ya sí desde su comienzo dentro del Universo Cinematográfico Marvel, llegará al los cines el 5 de mayo de 2028. Así lo ha anunciado el estudio durante la D23, la convención más grande de The Walt Disney Company que se celebra este fin de semana en Anaheim, California, en la que también ha confirmado el nombre de los actores que protagonizarán el filme dirigido por Jake Scherier (Thunderbolts*, Un amigo para Frank).

El director ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó quiénes serán los miembros fundadores del equipo de mutantes que acompañen a Jean Grey, que encarnada por Sadie Sink acaba de hacer su debut en Spider-Man: Brand New Day, en esta nueva era.

Y la verdad es la mayoría de nombres ya se habían filtrado previamente. Así, el reparto incluye, además de a Sink (Stranger Things) como Jean Grey, a Kit Connor (Heartstopper) como Cíclope, Samara Weaving (Noche de bodas) como Emma Frost, Inde Navarrette (Obsesión) como Rogue, Christopher Abbott (Pobres criaturas) como el profesor X y Maya Boyd (Deadbeat) como Tormenta.

También se confirmó que Adam Driver, el actor que dio vida Kylo Ren en la más reciente trilogía cinematográfica de la saga Star Wars, interpretará al villano Mr. Siniestro en esta nueva versión cinematográfica de los X-Men que aún no tiene título oficial confirmado. El filme contará con un guión escrito por Joanna Calo (Tunderbolts, The Bear), Lee Sung Jin (Bronca), Michael Leslie (Fast Forever).

“There was also someone else wanted to be here…”



Adam Driver joins the MCU as Nathaniel Milbury. #XMen pic.twitter.com/34bqLrK7Hc — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

LAS ANTERIORES ALINEACIONES DE LOS X-MEN EN EL CINE

Los X-Men no se han reunido en la gran pantalla desde la película de Fox de 2019 Dark Phoenix, protagonizada por James McAvoy como el profesor Charles Xavier, Michael Fassbender como Magneto, Jennifer Lawrence como Mística, Nicholas Hoult como Bestia, Sophie Turner como Jean Grey, Tye Sheridan como Cíclope, Alexandra Shipp como Tormenta, Evan Peters como Quicksilver y Kodi Smit-McPhee como Nightcrawler.

Este reparto más joven protagonizó varias precuelas de la saga cuando esta todavía estaba en poder Fox, entre ellas Primera generación (2011), Apocalipsis (2016) y dos años antes Días del futuro pasado (2014), donde se cruzaron con los X-Men de la primera era.

Y es que estos actores tomaron el relevo del reparto original de la primera trilogía mutante, que incluía a Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Fera), Halle Berry (Tormenta), Alan Cumming (Nightcrawler), Famke Janssen (Jean Grey) y Rebecca Romijn (Mística).

A excepción de Berry y Janssen, esos miembros del reparto original de X-Men vuelven a interpretar sus papeles en Vengadores: Doomsday, que se estrena en diciembre de este año, donde se unirán a las estrellas del UCM para enfrentarse al Doctor Doom (Robert Downey Jr.).