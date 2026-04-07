Filtradas las primeras imágenes del rodaje de Elden Ring, la película

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi un año desde que se diera a conocer que el popular videojuego de fantasía Elden Ring daría el salto a la gran pantalla con Alex Garland (Civil War, Ex Machina) como director. Desde entonces, no ha habido apenas actualizaciones del proyecto desarrollado por la productora A24, pero ahora se han filtrado unas imágenes del set de rodaje.

El vídeo en cuestión fue tomado en Inglaterra y compartido este pasado fin de semana en redse sociales. Según señala Collider, el escenario filmado, unas ruinas con arcos y estatuas, parece ser una Iglesia de Marika, lugares de culto claves en el videojuego. Las imágenes también revelan detalles adicionales como barriles o carros.

Por el momento, no se ha revelado la trama de la película, pero la historia del material original se ambienta en un mundo llamado las Tierras Intermedias (creado por el mismísimo George R. R. Martin) y sigue a un Sinluz que debe restaurar el poderoso Círculo de Elden, recuperando todos sus dispersos fragmentos.

En cuanto al reparto, aunque todavía no hay confirmación oficial, diversas informaciones apuntan a que podría estar encabezado por Kit Connor, Ben Whishaw y Cailee Spaeny. Asimismo, recientes rumores han señalado el posible fichaje de Nick Offerman.

Lanzado en febrero de 2022, el videojuego fue aclamado por la crítica y recibió múltiples reconocimientos a mejor juego del año, contando actualmente con una puntuación de 96 en Metacritic. En 2025 salió a la luz el spin-off Elden Ring Nightreign.