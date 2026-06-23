A24, la productora de Backrooms, Ex Machina o Civil War, usará IA en el cine tras un millonario acuerdo con Google - A24

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Google y el estudio independiente A24, hogar de títulos como Backrooms, Marty Supreme, Civil War, Ex Machina o The Drama, han firmado un acuerdo de colaboración en materia de investigación sobre Inteligencia Artificial. De esta manera, A24 trabajará con la unidad DeepMind para desarrollar nuevas tecnologías basadas en IA que podrán usar los cineastas y ser integradas en el ecosistema de Google.

Según ha dado a conocer el Wall Street Journal, Google invertirá 75 millones de dólares en el acuerdo, que hace historia al suponer la primera vez que el gigante tecnológico adquiere una participación en un estudio. "Creemos que la mejor manera de desarrollar herramientas que den más posibilidades a los artistas es trabajar directamente con ellos", declaró Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind en un comunicado, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

"Al colaborar desde el principio con cineastas y líderes del sector como A24, podemos crear nuevas funciones de Inteligencia Artificial que ayuden a los artistas a contar historias auténticas y significativas, lo que contribuye a hacer realidad su visión creativa", continúa el texto.

La colaboración permitirá a A24 acceder a la investigación e infraestructura de DeepMind, mientras que esta podrá trabajar con el estudio para desarrollar nuevos flujos de trabajo y tendrá acceso a una lista de cineastas de prestigio (si bien el acuerdo no otorga acceso a Google a la biblioteca de contenidos y datos del estudio). Se trata de un acuerdo plurianual y no exclusivo, por lo que A24 podrá colaborar con otras empresas y modelos de IA y DeepMind, a su vez, podrá trabajar con otros estudios.

LA COMPLICADA RELACIÓN ENTRE HOLLYWOOD Y LA IA

El programa estará dirigido por Scott Belsky, socio de A24 y responsable de la división tecnológica del estudio. "Hay mejores formas de aprovechar la tecnología narrativa que aún quedan por descubrir, formas que preserven el control creativo y fomenten la asunción de riesgos creativos. Estos flujos de trabajo aún están por definir, pero estamos deseando que nuestro equipo de Labs colabore con el equipo de DeepMind", expuso en redes sociales.

there are better uses of storytelling tech to discover, ones that preserve creative control and support creative risk-taking. these workflows are TBD, but excited for our Labs team to work w/ DeepMind team in this research partnership.



shared curiosities, and asking the right… https://t.co/s6h53dTZEX — scott belsky (@scottbelsky) June 22, 2026

El acuerdo entre Google y A24 llega en un momento de gran división en la industria cinematográfica respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Así, en diciembre de 2025, Disney y OpenAI anunciaban un acuerdo que permitía incorporar a Sora personajes de franquicias como Star Wars, Marvel o Pixar, al mismo tiempo que la Casa del Ratón demandaba a empresas como MiniMax y Midjourney por infracción de derechos de autor.

Lionsgate y Netflix también se han mostrado abiertos a las nuevas tecnologías, la primera ampliando su colaboración con Runway AI y la segunda, adquiriendo InterPositive, la compañía de herramientas de Inteligencia Artificial aplicada al cine fundada por Ben Affleck.

En cuanto a los cineastas, mientras que algunos abrazan el uso de la IA, destacando por ejemplo el caso de Martin Scorsese, que recientemente se incorporaba a la empresa de Inteligencia Artificial Black Forest Labs como asesor, otros lo han criticado duramente. "Si pudiera chasquear los dedos y hacer que la IA generativa desapareciera para siempre, probablemente lo haría", expresó Kane Parsons, director de Backrooms, en declaraciones a The Australian.