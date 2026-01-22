Las mayores sorpresas y olvidos de las nominaciones a los Oscar 2026 - WANER/UNIVERSAL

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

A menos de dos meses de que se celebren los Oscar 2026, la Academia de Hollywood ya ha anunciado a los nominados. Danielle Brooks y Lewis Pullman han sido los encargados de dar a conocer la lista, que, como cada año, ha venido cargada con alguna sorpresa, comenzando por el récord histórico de Los pecadores.

Pero, como suele ser habitual, también ha habido varios nombres de presuntos favoritos que los votantes de la Academia han dejado fuera de los candidatos finales a los premios que se entregarán el próximo 15 de marzo.

LAS MAYORES SORPRESAS DE LAS NOMINACIONES A LOS OSCAR 2026

Aunque Los pecadores ya partía como una de las grandes favoritas de la temporada, su presencia en 16 de las 24 categorías era difícil de prever. Así, la cinta de Ryan Coogler se ha convertido en la más nominada de la historia, superando a Eva al desnudo, Titanic y La La Land (que hasta ahora ostentaban el récord con 14 reconocimientos).

Entre las muchas nominaciones recibidas por Los pecadores quizá una de las menos esperadas era la de Delroy Lindo, que opta al Oscar como mejor actor de reparto por su personaje de Delta Slim.

Como Lindo, otros intérpretes cuyo reconocimiento ha sido una sorpresa incluyen a Elle Fanning, que con su trabajo en Valor sentimental ya había sido pasada por alto en los BAFTA y los SAG Awards.

Bastante inesperada ha sido también la candidatura de Kate Hudson, que gracias a su trabajo en Song Sung Blue, compite al premio a la mejor actriz con Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia) y la gran favorita, Jessie Buckley (Hamnet).

Cabe mencionar también la presencia de F1: La película entre las candidatas a mejor película, pues, a pesar de su buena acogida por parte de un sector de los votantes, no parecía que fuese a colarse en las categorías principales de los galardones.

LOS GRANDES OLVIDADOS DE LAS NOMINACIONES A LOS OSCAR 2026

Es difícil que las nominaciones a los premios más prestigiosos del cine dejen a todo el mundo satisfecho y este año no ha sido una excepción. De esta forma, numerosas actores y actrices que parecían apuestas claras en categorías interpretativas han sido dejados de lado.

Estos incluyen por ejemplo a Ariana Grande, que el pasado mes de noviembre sonaba como gran favorita para el premio a mejor actriz secundaria por su papel como Glinda en Wicked: Parte II y su compañera de reparto, Cynthia Erivo, sobre todo teniendo en cuenta que ambas ya optaron a un Oscar por los mismos roles la pasada edición.

De hecho, llama poderosamente la atención que tras las 10 nominaciones que recibió la primera parte, la secuela se haya ido de vacío sin recibir ninguna candidatura. Especialmente cuando logró 7 nominaciones a los Critics Choice Awards y 5 a los Globos de Oro.

Tampoco Chase Infiniti ha sido nominada al galardón mejor actriz por su rol en Una batalla tras otra, a pesar de haber cosechado reconocimientos en otros premios y que la película de Paul Thomas Anderson es la segunda con más nominaciones de la 98.ª edición de los Oscar con 13 candidaturas.

Otras ausencias más o menos notables en categorías interpretativas son las de Paul Mescal por Hamnet, Adam Sandler y George Clooney por Jay Kelly, Jesse Plemons por Bugonia o Joel Edgerton por Sueños de trenes, entre otros.

Por otro lado, pese a haber recibido una nominación por mejor guion adaptado, Guillermo del Toro, cuyo Frankenstein acumula 9 nominaciones, incluyendo mejor película, no se encuentra entre los contendientes a mejor director.