Oscar 2026: Lista completa de nominados con Los pecadores y Una batalla tras otra como favoritas a los premios

Oscar 2026: Lista completa de nominados con Los pecadores y Una batalla tras otra como favoritas a los premios
Oscar 2026: Lista completa de nominados con Los pecadores y Una batalla tras otra como favoritas a los premios- WARNER BROS/THE ACADEMY
Cultura Ocio
Actualizado: jueves, 22 enero 2026 19:04
Seguir en

   MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

   La 98.ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha dado a conocer quienes competirán por hacerse con las preciadas estatuillas.

   Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se convierte en el largometraje más nominado de la historia de los premios. A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca 'Una batalla tras otra', con 13 nominaciones.

   Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y opta también al premio a mejor sonido.

   Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA

   Bugonia

   F1: La película

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Valor sentimental

   Los pecadores

   Sueños de trenes

   MEJOR DIRECCIÓN

   Chloé Zhao - Hamnet

   Josh Safdie - Marty Supreme

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Joachim Trier - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

   MEJOR ACTOR

   Timothée Chalamet - Marty Supreme

   Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

   Ethan Hawke - Blue Moon

   Michael B. Jordan - Los pecadores

   Wagner Moura - El agente secreto

   MEJOR ACTRIZ

   Jessie Buckley - Hamnet

   Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada

   Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)

   Renate Reinsve - Valor sentimental

   Emma Stone - Bugonia

   MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Elle Fanning - Valor sentimental

   Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

   Amy Madigan - Weapons

   Wunmi Mosaku - Los pecadores

   Teyana Taylor - Una batalla tras otra

   MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Benicio del Toro - Una batalla tras otra

   Jacob Elordi - Frankenstein

   Delroy Lindo - Los pecadores

   Sean Penn - Una batalla tras otra

   Stellan Skarsgard - Valor sentimental

   MEJOR CASTING

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

   El agente secreto (Brasil)

   Un simple accidente (Francia)

   Valor sentimental (Noruega)

   Sirat (España)

   La voz de Hind (Túnez)

   MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Arco

   Elio

   Las guerreras k-pop

   Little Amélie

   Zootrópolis 2

   MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Dear Me - Diane Warren: Relentless

   Golden - Las guerreras k-pop

   I Lied To You - Los pecadores

   Sweet dreams of joy - Viva Verdi

   Train dreams - Sueños de trenes

   MEJOR GUION ORIGINAL

   Robert Kaplow - Blue Moon

   Jafar Panahi - Un simple accidente

   Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

   Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

   MEJOR GUION ADAPTADO

   Will Tracy - Bugonia

   Guillermo del Toro - Frankenstein

   Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

   MEJOR SONIDO

   F1: La película

   Frankenstein

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sirat

   MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Bugonia

   Frankenstein

   Hamnet

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Avatar: Fuego y ceniza

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Los pecadores

   MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Avatar: Fuego y ceniza

   F1: La película

   Jurassic World: El renacer

   Laberinto en llamas

   Los pecadores

   MEJOR FOTOGRAFÍA

   Frankenstein

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sueños de trenes

   MEJOR MONTAJE

   F1: La película

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Valor sentimental

   Los pecadores

   MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Frankenstein

   National Treasure

   Los pecadores

   The Smashing Machine

   The Ugly Stepsister

   MEJOR DOCUMENTAL

   The Alabama Solution

   Come See Me in the Good Light

   Cutting Through Rocks

   Mr. Nobody contra Putin

   La vecina perfecta

   MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

   Butterfly

   Forevergreen

   The girl who cried pearls

   Plan de jubilación

   The three sisters

   MEJOR CORTOMETRAJE

   Butcher's Stain

   A Friend of Dorothy

   El drama de época de Jane Austen

   The Singers

   Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   Todas las habitaciones vacías

   Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

   Children No More: "Were and Are Gone"

   The Devil Is Busy

   Perfectly a Strangeness

Contador

Artículos Relacionados

Las mayores sorpresas y olvidos de las nominaciones a los Oscar 2026
De Los pecadores a Wagner Moura: Todos los récords de las nominaciones a los Oscar 2026

Contenido patrocinado