Oscar 2026: Lista completa de nominados con Los pecadores y Una batalla tras otra como favoritas a los premios

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -
La 98.ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha dado a conocer quienes competirán por hacerse con las preciadas estatuillas.
Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se convierte en el largometraje más nominado de la historia de los premios. A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca 'Una batalla tras otra', con 13 nominaciones.
Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y opta también al premio a mejor sonido.
Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar:
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
F1: La película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
MEJOR DIRECCIÓN
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Joachim Trier - Valor sentimental
Ryan Coogler - Los pecadores
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Los pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Los pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Los pecadores
Sean Penn - Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MEJOR CASTING
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Los pecadores
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
El agente secreto (Brasil)
Un simple accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Arco
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden - Las guerreras k-pop
I Lied To You - Los pecadores
Sweet dreams of joy - Viva Verdi
Train dreams - Sueños de trenes
MEJOR GUION ORIGINAL
Robert Kaplow - Blue Moon
Jafar Panahi - Un simple accidente
Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
Ryan Coogler - Los pecadores
MEJOR GUION ADAPTADO
Will Tracy - Bugonia
Guillermo del Toro - Frankenstein
Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
MEJOR SONIDO
F1: La película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sirat
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Los pecadores
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Jurassic World: El renacer
Laberinto en llamas
Los pecadores
MEJOR FOTOGRAFÍA
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sueños de trenes
MEJOR MONTAJE
F1: La película
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Los pecadores
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Frankenstein
National Treasure
Los pecadores
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
MEJOR DOCUMENTAL
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin
La vecina perfecta
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Plan de jubilación
The three sisters
MEJOR CORTOMETRAJE
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
El drama de época de Jane Austen
The Singers
Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Todas las habitaciones vacías
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone"
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness