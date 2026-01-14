Tras Wicked 2, Ariana Grande y Jonathan Bailey trabajan juntos en un nuevo proyecto musical - CONTACTO

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Tras las dos entregas de Wicked, la precuela musical de El mago de Oz, Ariana Grande y Jonathan Bailey ya trabajan mano a mano en un nuevo proyecto. Se trata del reboot del musical Sunday in the Park With George, la obra inspirada en el cuadro del pintor puntillista francés Georges Seurat Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte.

Los dos coprotagonistas de Wicked, junto a Cynthia Erivo, publicaron en Instagram una enigmática foto en la que aparecen sentados frente al famoso cuadro de Georges Seurat, Tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte, en el que se inspiró el espectáculo. "Solo tiene que ser bueno", escribió Bailey en el pie de foto, haciendo referencia a la letra de la canción principal del musical.

El mes pasado, Deadline informó de que Grande y Bailey estaban paneado sacar adelante un revival de Sunday in the Park With George, cuya última gran producción fue en 2017 en Broadway con Jake Gyllenhaal y Annaleigh Ashford.

El musical, ganador de los premios Tony y Pulitzer, se estrenó en 1984, protagonizado por Mandy Patinkin y Bernadette Peters, y se divide en dos actos con el mismo reparto interpretando diferentes personajes. El primero se centra en George, una versión ficticia de Seurat que se sumerge en la pintura de su obra maestra con la ayuda de su musa Dot. El segundo tiene como protagonista al bisnieto de George, un artista contemporáneo que invita a su abuela Marie a ayudarle a presentar su última obra.

Según Deadline, el reestreno está previsto para 2027 en el Barbican Theatre de Londres, pero aún no se ha hecho ningún anuncio oficial.

Grande y Bailey compartieron recientemente planos bajo la dirección de Jon M. Chu en las dos películas de Wicked, interpretando a Glinda y Fiyero, respectivamente. En una entrevista reciente con Variety, Grande insinuó que pronto tendría un anuncio muy emocionante. "Aún no puedo decir mucho, pero es algo que me inspira profundamente", se limitó a avanzar.