El final de Los pecadores (Sinners), explicado: ¿Se convierte ((SPOILER)) en vampiro?

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Los pecadores (Sinners), cinta de terror ambientada en el Misisipi de los años 30 dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, ya ha llegado a los cines. Y con sus 2 horas y 17 minutos de metraje, la cinta dilata su final, ofreciendo dos escenas post-créditos que acaban cerrando el viaje de los personajes justo cuando todo parecía haber acabado... Y es que ya se sabe lo escurridizos que son los vampiros.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases de la cinta, antes de los créditos, solo dos de los asistentes a la gran inauguración del bar de Smoke y Stack permanecen vivos... y humanos, el propio Smoke, uno de los hermanos gemelos encarnados por Jordan, y Sammie, primo de ambos e hijo de un predicador. Salvados de Remmick y sus secuaces por el amanecer, que hace arder a todos los vampiros, los dos hombres apenas se sostienen sobre sus pies tras la sangrienta noche vivida.

Smoke urge a Sammie a regresar a la plantación, junto a su padre, mientras que él se queda allí, dispuesto a saldar cuentas con los otros villanos del filme. Así, mientras que el joven irrumpe la celebración de una misa y su padre le pide que abandone para siempre la música, Smoke aguarda escondido en las inmediaciones del destruido aserradero hasta que llega el hombre que se lo vendió junto a otros miembros del Ku Klux Klan, dispuestos a matar a quien se encuentren.

Smoke acaba con los hombres pero recibe un disparo mortal y comienza a tener una visión de su exmujer y su hijo fallecidos. Así, la escena da a entender que el personaje de Jordan acaba muriendo también, pero en paz, ya que se reúne con su familia. Por otro lado, el destino de Sammie no se revela hasta la escena post-créditos, en la que se le ve ya anciano (encarnado por el guitarrista y cantante Buddy Guy) pero como un músico consumado, dando a entender así que eligió su pasión por encima de la religión.

Es después de un concierto que Sammie recibe una inesperada visita, la de dos viejos conocidos que no han envejecido ni un día desde la última vez que los vio, Stack y Mary, quienes, contra todo pronóstico, sobrevivieron a la fatídica noche. El gemelo explica entonces que su hermano fue incapaz de matarle en el aserradero pero que le hizo jurar que no le haría daño. Así, la pareja confiesa a Sammie que han estado siguiendo su carrera musical con interés y ahora, en lo que apunta a ser el final de su vida, le ofrecen unirse a ellos en la inmortalidad. No obstante, Sammie rechaza la oferta y los vampiros parecen aceptar su decisión, dejándolo tranquilo.