De Los pecadores a Wagner Moura: Todos los récords de las nominaciones a los Oscar 2026

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha dado a conocer las nominaciones de la 98.ª edición de los premios Oscar. Y aunque el récord más sonado ha sido el conseguido por Los pecadores, que con 16 reconocimientos se coloca como la cinta más nominada de la historia, el anuncio ha supuesto otras muchas marcas e hitos que conviene repasar.

Hasta ahora, los filmes que ostentaban el mayor número de nominaciones en los codiciados galardones eran Eva al desnudo, Titanic y La La Land, con 14 nominaciones cada uno. Eso significa que, aun sin contar la categoría añadida este año (a mejor casting), la cinta de Ryan Coogler ya había superado este récord.

En lo referente a Los pecadores, cabe decir además que la nominación de Michael B. Jordan supone la tercera vez que alguien obtiene una nominación a mejor actor por interpretar a gemelos idénticos. Los otros dos actores que lograron tal hazaña fueron Nicolas Cage con Adaptation. El ladrón de orquídeas y Lee Marvin con La ingenua explosiva (en el caso de este último, ganando finalmente el galardón).

Además, la directora de fotografía de Los pecadores, Autumn Durald Arkapaw, es la primera mujer racializada en recibir una nominación a mejor fotografía, precisamente la categoría que por más tiempo estuvo sin reconocer a ninguna mujer (aparte de las de mejor actor y mejor actor de reparto, obviamente), siendo la primera, Rachel Morrison en 2018 por Mudbound.

La cinta de vampiros ha conseguido además igualar la marca de Judas y el mesías negro como película con más artistas negros nominados (10 en total). Coogler sigue los pasos de Jordan Peele y Spike Lee, siendo solo la tercera persona negra nominada en el mismo año por producción, dirección y guion. Su mujer y compañera de producción, Zinzi Coogler es la primera productora filipina y la tercera mujer negra nominada a mejor película y juntos, se convierten en el primer matrimonio negro en obtener una nominación en cualquier categoría.

MÁS ALLÁ DE LOS PECADORES

Ya fuera de la cinta de Coogler, otro gran logro a resaltar en las nominaciones de los Oscar 2026 es que Steven Spielberg ha ampliado su récord al productor más nominado, con Hamnet siendo la decimocuarta nominación que recibe en la categoría. El cineasta se aleja así aún más de la marca del segundo productor más nominado, Scott Rudin, con 9 reconocimientos.

También han sido nominados como productores (además de como actores) Emma Stone y Timothée Chalamet. Por el momento, solo Solo Frances McDormand ha ganado ambas categorías en el mismo año, con Nomadland, pero esto bien podría cambiar.

Por otro lado, con 4 nominaciones por Marty Supreme, Josh Safdie ha conseguido igualar el récord de más reconocimientos individuales para una película en un año, sumando su nombre al de cineastas como Sean Baker, Alfonso Cuarón, Chloé Zhao o Warren Beatty.

Sirat, que representa a España en la 98.ª edición no solo ha conseguido colocarse como una de las candidatas al Oscar a mejor película internacional, sino que también ha recibido una nominación a mejor sonido. Teniendo en cuenta que su equipo de sonido está compuesto íntegramente por mujeres, el reconocimiento se vuelve además un hito en la historia de los galardones.

Cabe destacar además que Chloé Zhao es ahora la primera persona racializada nominada dos veces al premio a mejor director y la segunda mujer en general en lograrlo.

RÉCORDS EN CATEGORÍAS INTERPRETATIVAS

Aparte de los ya mencionados, otros récords en categorías interpretativas incluyen el de Wagner Moura, que se ha convertido en el primer brasileño en optar al Oscar a mejor actor. Cabe recordar que el protagonista de El agente secreto ya hacía historia recientemente en los Globos de Oro, siendo el primer brasileño en ganar el premio a mejor actor en una película dramática.

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas son las primeras intérpretes noruegas nominadas por actuar en noruego, mientras que Amy Madigan ha batido el récord de mayor intervalo de tiempo entre la primera y la segunda nominación en actrices (la primera nominación de la intérprete de Weapons fue hace 40 años, por La vida puede continuar). En cuanto a Stellan Skarsgard, es el primer actor de una película internacional nominado a mejor actor de reparto.